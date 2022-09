Le stage de l'Équipe nationale A prend fin. Deux matchs amicaux au nouveau stade d'Oran, avec autant de victoires face à la Guinée (1-0) et face au Nigeria (2-1). Deux succès qui permettent aux Verts de garder l'esprit de la compétition et de la gagne, eux qui enchaînent une cinquième victoire de rang. Dans les propos du coach des Verts, Djamel Belmadi en conférence de presse, «la culture de la victoire est présente». «C'est dans notre nature, il y a toujours ce rappel en dépit du fait qu'il s'agit de matchs de préparation», dira-t-il. Comparativement à la première sortie face à la Guinée, les Algériens ont montré un visage nettement meilleur. Belmadi explique cela par le fait d'avoir aligné des joueurs qui se connaissent, «ce qui a permis d'élever le niveau». «Contre la Guinée, je désirais voir de nouveaux joueurs, quitte à causer un manque de fluidité et d'automatismes», enchaîne-t-il. Face au Nigeria, les Algériens avaient mal débuté le match avant de se ressaisir en seconde période. Cela a été noté avec satisfaction par le driver des Verts: «J'aime ce qu'on a vu en deuxième mi-temps au milieu de terrain. Normalement, il y a tout ce qu'il faut pour avoir une assise et une manière de jouer. On a ce qu'il faut avec ces trois joueurs-là (Bentaleb, Bennacer et Zerrouki, ndlr). Ils ont une mi-temps de vécu ensemble. Il faut du temps.» Dans la foulée, Belmadi n'a pas tari d'éloges sur certains de ses capés, à l'image du défenseur Ahmed Touba, qui a signé sa troisième titularisation seulement en sélection, et du milieu de terrain, Nabil Bentaleb, auteur d'un retour en force après quatre ans d'absence des rangs des Verts. Il s'est également attardé sur la prestation du milieu de terrain du Milan AC, Smaïl Bennacer, un véritable rouleau compresseur. Interrogé sur les rumeurs dont fait l'objet Youcef Belaïli, qui aurait eu un comportement plus que douteux lors de son passage brestois, Djamel Belmadi a envoyé un message très clair à son joueur: «J'espère que l'information sur Belaïli est fausse. Belaïli doit retourner dans son club, il doit travailler et patienter. C'est ça le professionnalisme.» Le sélectionneur national a indiqué avoir discuté avec ses protégés pour les exhorter à travailler dur au sein de leurs clubs respectifs. Appelé à faire le bilan de ce regroupement, Belmadi, qui pu voir à l'oeuvre 95% de l'effectif, dira: «On a montré de la qualité dans la difficulté. C'est là où on progresse. On gagne deux fois. Des joueurs ont confirmé, ça nous donne des options à l'avenir. Le stage s'est bien passé. Très heureux de voir un stade comme ça. Ça faisait 17 ans qu'on n'était pas venu ici à Oran.» Enfin, le responsable technique des Verts a fait part de son souhait que la fenêtre FIFA de novembre prochain soit mise à profit pour programmer deux matchs, précisant que rien n'a été encore conclu au sujet d'une probable confrontation face à la sélection de Suède.