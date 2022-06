Joueur le plus ancien de l'effectif, Sergio Busquets est dans le flou au FC Barcelone. À un an du terme de son contrat, le milieu de terrain espagnol ne sait pas s'il sera prochainement prolongé. «J'ai un contrat avec mon club jusqu'à la saison prochaine et je pense aussi à la Coupe du monde, puis nous verrons, car mon avenir n'est pas important pour le moment. J'essaie de garder la tête froide et de me concentrer sur ce que j'ai à faire. L'âge passe pour tout le monde et le calendrier est de plus en plus exigeant mais j'ai beaucoup de personnes qui m'aident et s'occupent de moi, à commencer par les entraîneurs qui, s'ils doivent me donner du repos, me le donneront», a expliqué le Champion du monde 2010 en conférence de presse.