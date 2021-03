Revenu à Turin en 2019 après une pige d'une saison au PSG, Gianluigi Buffon vit sans doute ses dernières semaines en tant que gardien de la Juventus. Selon La Gazzetta dello Sport, le légendaire gardien italien de 43 ans n'est pas satisfait de son statut de doublure de Wojciech Szczesny et envisage très sérieusement de quitter la Vieille Dame cet été, à l'expiration de son contrat Le quotidien au papier rose explique que Buffon n'a pas encore pris de décision définitive, mais que la tendance est à un départ cet été. Et après? Deux options se dessinent: soit Buffon retrouve une place de numéro un dans un autre grand club, italien ou étranger, soit il raccrochera les gants pour de bon et mettra fin à sa brillante carrière. Apparu à 10 reprises cette saison (15 la saison passée), Buffon dispute, notamment la coupe d'Italie et devrait être titulaire pour la finale face à l'Atalanta Bergame en mai prochain. Son dernier match avec la Juve, probablement.