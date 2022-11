C'est vraiment dommage pour les Qataris qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour bien organiser la Coupe du monde chez eux, en étant éliminés après deux journées jouées et autant de défaites. En effet, les joueurs qataris ont enregistré deux défaites de suite face respectivement, à l'Équateur (0-2) puis le Sénégal (1-3), lors de la deuxième journée de la phase des poules. Ainsi, l'histoire retiendra que le Qatar est le premier pays éliminé de sa Coupe du monde ce qui a véritablement déçu leurs fans qui croyaient vraiment que leur sélection pourrait au moins se qualifier pour le prochain tour. Ainsi l'histoire retiendra également que c'est la deuxième fois seulement qu'un pays organisateur quitte la compétition dès le premier tour, après l'Afrique du Sud en 2010. Très touchés par cette deuxième défaite, les joueurs se déclarent «désolés «, aussi bien auprès de leurs supporters que de leurs dirigeants qui n'ont ménagé aucun effort pour leur faciliter leur préparation à ce grand évènement footballistique mondial. Le défenseur Tarek Salman a lancé: «Nous sommes désolés face aux supporters et au pays». «Nous voudrions dire aux supporters et au pays que nous sommes désolés, nous les faisons se sentir mal en perdant deux matchs de Coupe du monde d'affilée», a déclaré le défenseur, entré en jeu en fin de match. «Malheureusement ce n'est vraiment pas bon d'être déjà éliminés du tournoi», a-t-il soupiré, devançant une élimination effective quelques heures plus tard avec le match nul (1-1) entre les Pays-Bas et l'Équateur. Et justement, les Qataris semblent décidés à faire un bon résultat et surtout éviter une seconde défaite lors du dernier match de leur groupe prévu face aux Pays-Bas. Mais, entre le vouloir et le faire, il ne reste que le vrai langage, celui du terrain... Ceci dit, pour Salman, son équipe a «joué un bon match, mais les petits détails changent les grands matchs, nous avons commis deux erreurs, ils ont marqué deux buts. Pourtant il y a eu des moments où nous jouions mieux qu'eux, nous avons marqué un but. Nous étions bons quelques minutes, cela ne suffit pas contre le champion d'Afrique». Ce constat très amer et bien vrai, le joueur l'a fait en observant cette très grande déception sur les visages de ses compatriotes supporters. Et pour les réconforter, un petit peu, il a tenu à ajouter que «Nous devons apprendre de nos erreurs.» «La Coupe du monde se déroule tellement bien, ils (les supporters) voulaient voir le pays gagner, nous sommes vraiment désolés», a conclu Tarek Salmane.

Par ailleurs, d'aucuns spécialistes et techniciens savaient qu'une compétition telle qu'une phase finale de la Coupe du monde est vraiment difficile à jouer, surtout pour une sélection locale, qui n'a vraiment pas l'habitude de jouer des matchs aussi importants dans une telle phase. D'ailleurs, l'entraîneur de cette sélection qatarie, l'Espagnol Felix Sanchez, savait très bien «à quel point cette compétition serait difficile. Nous voulions aller plus loin mais nous connaissons notre position, nos limites», tout en expliquant que «nous sommes un petit pays, une petite population, avec un championnat pas très compétitif mais nous avons déployé beaucoup de moyens».

Le technicien espagnol, a poursuivi en faisant remarquer, également, que «la plupart des adversaires sont meilleurs», tout en précisant: «Mais les joueurs s'en sont bien sortis, à certains moments, ils ont réussi à rivaliser avec des joueurs bien meilleurs.» Par contre, le technicien espagnol, fait aussi remarquer que «l'attente était aussi d'organiser une belle compétition et c'est réussi», a-t-il conclu.