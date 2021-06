La planète foot s'emballe en cette fin de mai 2021! Chez nous, le train-train quotidien semble aller jusqu'au bout de son «calendrier», même si les instances continentales ont tracé le besoin des résultats d'une joute qui n'a pas l'air de s'achever à temps, comme pour le reste des pays, qui ont débuté leurs championnats à l'automne 2021! Un championnat qui a marché, cahin-caha, boitillant, trébuchant, ne présentant que des visages déformants, lorsqu'ils ne sont pas déformés, balafrés, esquintés, laissant un arrière-goût amer, de matchs bâclés, voire à oublier au plus vite! Tenter de tirer des équipes ayant pratiqué un beau football, va nous coûter de animosités de fans désabusés, chauvins et irrécupérables! Mais de toutes façons, nous sommes sûrs que les «grandes équipes», et elles ne sont pas nombreuses, ont tenté à travers leurs entraîneurs, et seulement leurs entraîneurs, de présenter un beau visage! Ce n'est pas dans notre intention, de distribuer des «bons points» aux caresseurs de cuir ou leurs dresseurs qui sont en même temps leurs «gardiens de paies», avec toutes ces tristes histoires de retards ou seulement d‘absence de paiements et autres salaires parfois injustifiés! Non, nous visons les politiques mises en oeuvre par des dirigeants qui veulent se faire plus «gros que la grenouille» en jouant le titre ou à un degré moindre, le podium! Alors à défaut de dresser une liste exhaustive, en jetant en pâture, des noms de familles respectables, à la vindicte populaire qui attendait beaucoup, voire énormément, de leurs bijoux de joueurs! Sur les 20 clubs de Ligue 1, il y a bien de jeunes joueurs qui brillent de temps en temps, mais la cassure l'emporte souvent sur la continuité. L'absence de politique, de concurrence et de lutte pour un avenir meilleur, font que ces paramètres sont effacés! Or, et c'est triste de le rappeler, nous observons à chaque journée de championnat des joueurs incapables de «dompter» en pleine action, et même à l'arrêt, le cuir venant de partenaires, ayant effectué une lumineuse passe! Le comble se situe au moment où ces mêmes joueurs s'apprêtent à demander leurs dus! Donc, c'est toute la politique de la formation qui est à revoir! Oui, certains grands clubs, l'ES Sétif, la JS Kabylie, le MC Oran et le Paradou AC qui sont les exemples types à citer avec un réel plaisir, ont depuis longtemps compris que seule la formation locale peut les aider à survivre à la sale politique de recrutement de soi-disant «stars» à tout-va! Assez souvent, nous avons assisté à ces mêmes «vedettes» entrer sur le terrain et se faire ridiculiser par des jeunes formés au club adverse! Mais, que voulez-vous, l'entêtement de certains soi-disant dirigeants, un entêtement à vouloir se faire une place au soleil, avec des pieds carrés, fait que rien ne va plus dans des équipes! Pour nos lecteurs ayant vécu l'âge d'or du football national, ils se souviennent encore des amortis réussis, des dribbles déroutants, en pleine surface de réparation, avant de placer en pleine lucarne, des buts d'anthologie! Racontons encore les tirs tendus déclenchés des «18 yards» de Messaoudi Med-H'Maya des «Canaris» de l'US Tébessa, d'un Hassan Khellif de l'USM Khenchela, de Bachir ou de son frère aîné, Omar, Amokrane de l'USM Aïn Beïda, ou encore cet exceptionnel intérieur droit de l'AS Aïn M'lila, qui plaçait ses coéquipiers, tout en sortant de sa gibecière, un dribble dont il avait lui seul, le secret! Arrêtons de rêver, reposons les pieds sur terre pour reparler un peu mieux, des résultats en dents de scie et de nos squelettiques et désastreuses politiques pratiquées en Ligue 1, menées jusqu'à maintenant. D'abord, cessons de montrer du doigt les arbitres pour justifier les revers, et avant, dès le début de saison, que les dirigeants cessent leurs actions-suicides pour un leadership qui n'a pas sa raison d'être! L'insuffisance ou l'absence de fonds n'expliquent pas tout! A-t-on pensé à généraliser la fameuse formule: «Place aux footballeurs»? Comment arriver à placer les joueurs du milieu de terrain, chargés d'alimenter les attaquants en ballons de but? Sinon, il faut, et c'est presque nécessaire, une obligatoire refonte! Là, c'est l'affaire de l'Etat, mais ce dernier a d'autres chats à fouetter! Nous sommes donc très loin de l'objectif, loin des buts à atteindre en matière de politique professionnelle, sportive, footballistique et élitiste! Heureusement qu'en «haut», plus en haut que le mât, depuis la vigie, veille un certain Djamel Belmadi, jaloux de son identité, de ses origines, et de ses joueurs qu'il sait mener vers d'autres victoires, des victoires qui marquent de leurs profondes empreintes, l'Histoire du foot national! Dans l'attente d'une prochaine saison prometteuse, croisons les phalanges pour que la politique des jeunes prenne la place, durant cet été, de la politique de rien du tout!