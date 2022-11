Vovinam Viet Vo Dao

Plus de 400 athlètes à la coupe d'Algérie

Plus de quatre cent (400) athlètes des deux sexes représentant 25 ligues de wilayas du pays sont attendus à Saida, pour prendre part aux épreuves de la Coupe d'Algérie de Vovinam Viet Vo Dao, en technique et combats (minimes et des cadets filles et garçons), a-t-on appris mardi des organisateurs. Prévue vendredi et samedi à la salle omnisports de Saïda, cette compétition d'arts martiaux de deux jours est organisée par la ligue de Saïda, en collaboration avec la Fédération algérienne de cette discipline sportive. La première journée de cette compétition prévoit le déroulement des éliminatoires en technique en individuel et par équipes et les combats dans différentes catégories de poids alors que la seconde journée sera consacrée aux finales, a-t-on indiqué.

Festival de sports de loisirs pour jeunes?

Coup d'envoi à Tlemcen

La 3e édition du Festival national des sports de loisirs pour jeunes a été lancée, mardi au siège du parc national de Tlemcen avec la participation de plus de 110 sportifs représentant 23 wilayas. Programmée durant quatre jours durant dans le cadre de la commémoration du 68e anniversaire du déclenchement de la glorieuse guerre de Libération nationale à l'initiative de la direction locale de la jeunesse et des sports, cette manifestation porte sur des activités de maîtrise du ballon, de skate et de cyclisme, a indiqué le chef du service des activités jeunesse de la DJS, Brahim Fentrousi. Ce festival, organisé en coordination avec la ligue de wilaya des activités culturelles et scientifiques, l'Office des établissements de jeunesse et l'Association de la maison de jeunes «Bakkar Ali» de Tlemcen, se déroulera au site du grand bassin au chef-lieu de wilaya sous la supervision de spécialistes. De nombreux athlètes engagés dans cette compétition ont déclaré que cette édition, dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le wali, Amoumen Mermouri, constitue pour eux une occasion de rencontres, de compétitions et de préparations en vue de prendre part à des événements sportifs tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger.