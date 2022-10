Eliminatoires CAN-2023 (U23)

L'EN dans la dernière ligne droite

L'Équipe nationale de football des moins de 23 ans (U23), a entamé lundi un stage bloqué au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, en vue de la double confrontation face à la RD Congo, les 23 et 29 octobre, comptant pour le deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2023 de la catégorie. Le sélectionneur national Noureddine Ould Ali a opté pour un amalgame de joueurs évoluant en Algérie et ceux qui jouent en Europe. La page officielle Facebook du CR Belouizdad a annoncé la convocation de quatre de ses joueurs pour les deux matchs face aux Congolais: Redouane Maâchou, Mohamed Azzi, Akram Bouras, et Mohamed Islam Belkheir. Les «Verts» ont effectué lundi leur première séance d'entraînement au CTN, et seront soumis à un rythme d'une séance par jour jusqu'à leur départ pour Kinshasa jeudi à bord d'un avion spécial. «Je vais d'abord rassembler mes joueurs et m'attarder sur leur état de forme, ce n'est qu'après que je déciderai de la liste des joueurs qui iront en RD Congo», a indiqué le coach national dans une récente déclaration accordée au site officiel de la Fédération algérienne (FAF). Le match aller face à la RD Congo se jouera le dimanche 23 octobre à 15h30 alors que le match retour est prévu le samedi 29 du même mois au stade du 8- Mai 1945 de Sétif. En cas de qualification, les «Verts» défieront au 3e et dernier tour (20-28 mars 2023, ndlr) le vainqueur de Ghana-Mozambique. Pour rappel, la CAN U23 se jouera en juin 2023 au Maroc, et sera qualificative pour les Jeux olympiques JO-2024 à Paris.

CAN U17

Plus que cinq places à prendre

Deux nouvelles sélections ont réussi, samedi 15 octobre 2022, à composter leur billet qualificatif pour la CAN U17 TotalEnergies - Algérie 2023, il s'agit de la Somalie et du Soudan du Sud, toutes deux issues de la zone Est (CECAFA). Elles rejoignent ainsi l'Algérie, pays hôte, le Sénégal, le Nigeria, le Mali et le Burkina Faso.

Les cinq nations restantes seront issues des zones suivantes:

Afrique du Nord (UNAF): Une sélection devra décrocher son ticket, lors d'un tournoi qualificatif qui aura lieu entre le 6 et le 16 novembre 2022 en Algérie, où quatre sélections sont concernées, à savoir l'Égypte, la Libye, la Tunisie et le Maroc.

Afrique Centrale (UNIFFAC): Deux sélections sont attendues, mais le tournoi qualificatif n'a pas encore été fixé.

Sud de l'Afrique (COSAFA): Deux sélections devront se hisser au rendez-vous qu'accueillera l'Algérie à l'issue du tournoi qualificatif prévu du 30 novembre au 10 décembre 2022 dans un pays à déterminer.