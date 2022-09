Vovinam Viet Vo Dao

Les Verts préparent le Championnat arabe

L'équipe algérienne de Vovinam Viet Vo Dao, composée de trente-un (31) athlètes dont cinq (05) dames, a entamé un stage de préparation au niveau de la salle de proximité de Dar El-Beida (Alger), en vue de la deuxième édition du Championnat arabe (séniors), programmé du 11 au 17 octobre prochain au Liban, a appris l'APS jeudi, auprès de l'instance fédérale. « La direction technique nationale a convoqué

31 athlètes pour prendre part à ce regroupement (combat et technique), afin de préparer le rendez-vous libanais'», a déclaré à l'APS, le président de l'instance fédérale, Mohamed Djouadj. Et d'enchaîner: « Parmi eux, des mondialistes et des champions d'Afrique. Nous allons évoluer leur niveau physique et technique sous la conduite de l'entraîneur Kamel Louanes, après un arrêt des activités sportives pour cause de Covid-19. Ces noms doivent aussi défendre leur place en équipe nationale'». Selon la même source, « seuls dix (10) des 31 athlètes seront concernés par le rendez-vous arabe du Liban où la sélection nationale vise de préserver son sacre arabe décroché en 2018 à Tunis». Outre le Championnat arabe, les Verts préparent aussi les championnats d'Afrique programmés à Alger, du 23 au 28 novembre prochain.

CAN-2022 féminine de handball

Tirage au sort décalé au 28 septembre à Dakar

Le tirage au sort de la 25e coupe d'Afrique des nations féminine seniors de handball au Sénégal, initialement prévu le 27 septembre 2022, aura finalement lieu le 28 à Dakar (Sénégal), a indiqué la Confédération africaine de handball (CAHB). Ce tirage concerne 13 pays africains dont l'Algérie, enregistrés pour ladite compétition. Pour rappel, la précédente édition de la CAN féminine s'est déroulée à Yaoundé au Cameroun du 8 au 18 juin 2021. Le titre avait été remporté par l'Angola pour la 14e fois de son histoire, en battant en finale le Cameroun (pays hôte) sur le score de 25-15.