US Open

Une finale Carlos Alcaraz - Casper Ruud

L'Espagnol Carlos Alcaraz, 4e mondial, s'est qualifié vendredi à l'US Open pour sa première finale de Grand Chelem en écartant l'Américain Frances Tiafoe (26e) 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, 6-7 (5/7), 6-3 et peut devenir le plus jeune numéro un mondial s'il remporte le titre. Alcaraz, 19 ans, affrontera ce dimanche en finale le Norvégien Casper Ruud (7e à 23 ans) et le vainqueur remplacera le Russe Daniil Medvedev au sommet de la hiérarchie mondiale.

Formule 1

Porsche et Red Bull ne s'uniront pas

Red Bull et Porsche, le mariage n'aura pas lieu: le constructeur automobile allemand, désireux de revenir en Formule 1, a annoncé l'arrêt des négociations avec l'écurie, tout en laissant une porte ouverte pour intégrer le championnat à l'horizon 2026. Après l'annonce en août de l'arrivée d'Audi en Formule 1 en 2026, on attendait celle de Porsche. Il faudra attendre, la marque allemande ayant mis un point final à son projet d'alliance avec Red Bull, qui semblait sur le point d'être conclu. «Au cours des derniers mois, les sociétés Porsche et Red Bull ont mené des discussions sur la possibilité d'une entrée de Porsche en Formule 1. Les deux entreprises sont maintenant arrivées à la conclusion que ces discussions ne seront plus poursuivies», a communiqué Porsche. Les discussions portaient sur un rachat de l'écurie Red Bull, actuelle leader au Championnat du monde des constructeurs, par Porsche à hauteur de 50%.

Basket-ball - NBA

Le «salary cap» devrait encore exploser en 2023

La NBA a annoncé le «salary cap» pour la saison 2022/2023. Ce dernier passait ainsi de 112,4 à 123,7 millions de dollars, soit 10% d'augmentation. Une augmentation régulée par la NBA. Même flambée pour la «luxury tax», fixée désormais à 150,3 millions, contre 136,6 lors de l'exercice précédent. Un peu plus d'un an avant la saison 2023/2024, la ligue a communiqué aux franchises de nouvelles projections pour cette saison-là, nous apprend ESPN. La masse salariale autorisée devrait ainsi être fixée à 134 millions et la luxury tax à 162 millions de dollars. Ce sont donc respectivement 8,4 et 7,8% d'augmentation!