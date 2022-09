Championnat d'Afrique de tennis de table

L'Algérie remporte la médaille d'argent par équipes

L'Équipe nationale masculine de tennis de table a remporté la médaille d'argent de l'épreuve par équipes de la 25e édition des championnats d'Afrique de tennis de table (seniors/garçons et filles), après sa défaite face à l'Égypte, sur le score de 3-1, en finale disputée à la Coupole du complexe olympique «Mohamed Boudiaf» (Alger). La 3e place et médaille de bronze est revenue à la Tunisie vainqueur de la Côte d'Ivoire (3-0), alors que le Maroc a pris la 5e position, l'Afrique du Sud la 6e. L'Angola termine 7e, devant le Cameroun (8e) et la Mauritanie (9e). Pour rappel, les filles algériennes avaient monté la 3e marche du podium de l'épreuve par équipes, après avoir battu leurs homologues

de Maurice 3-1.

US Open

Ons Jabeur dans le dernier carré

À 28 ans, Ons Jabeur, n°5 mondiale, s'est qualifiée mardi pour sa deuxième demi-finale d'affilée en Grand Chelem, elle qui n'avait jamais dépassé le stade des quarts dans les tournois Majeurs jusqu'à sa finale à Wimbledon, il y a deux mois. En quarts de finale de l'US Open, elle a tout simplement été plus forte et plus réaliste que l'Australienne Ajla Tomljanovic, 46e WTA (6-4, 7-6 en 1h41). Moins puissante mais beaucoup plus créative et complète que son adversaire, la Tunisienne n'a pas rendu sa copie la plus propre des derniers mois mais elle a toujours paru avoir les cartes en mains. Même quand, après avoir pris les devants (6-4, 2-0), elle a été menée 5-3 au deuxième set, elle a recollé sans paniquer à 5-5. Avec un dé break blanc à la clé. Au tie-break, dont le niveau n'a pas été beaucoup plus élevé que l'ensemble du match, Jabeur a été la plus solide. «Je savais que ça allait se jouer sur quelques points et je suis ravie de m'en être sortie.» Dominée 7 points à 4, sur une ultime faute de revers dans le filet, Tomljanovic aura néanmoins marqué cet US Open, en devenant la dernière adversaire de Serena Williams.