Championnat d'Afrique de volley-ball (U19)

L'Algérie domine la Libye

La sélection algérienne masculine de volley-ball des moins de 19 ans (U19), a battu son homologue libyenne 3 sets à zéro (26-24, 25-20, 25-21), lundi à El Jadida (Maroc), en match comptant pour la troisième et dernière journée du groupe A, du championnat d'Afrique de la catégorie (1-12 septembre). C'est la deuxième victoire de rang de l'équipe algérienne dans cette compétition africaine après celle remportée contre le pays hôte le Maroc 3 sets à deux (23-25, 19-25, 25-17, 25-13,15-9), dimanche soir. Pour rappel, les volleyeurs algériens avaient mal entamé le tournoi en s'inclinant lors de la première journée face à son homologue égyptienne sur le score de 3 sets à 0, (25-18, 25-20, 25-20). Le groupe B es constitué du Nigeria, du Cameroun, de la Tunisie et du Soudan. Avant son départ pour ce rendez-vous continental, la sélection algérienne conduite par l'entraîneur national Malek Radji et son adjoint Fodil Akachat a effectué plusieurs stages, dont le dernier s'est tenu du 28 au 31 août au Centre national de préparation des Équipes nationales à Souidania (Alger). Les rencontres du championnat d'Afrique des nations U19-garçons se jouent à la salle «phosphate» de la ville d'El-Jadida.

US Open

Nadal tombe face à un grand Tiafoe

Pour son retour à New York depuis son titre en 2019, Rafael Nadal est tombé de haut: l'Espagnol a été éliminé lundi dès les 8es de finale de l'US Open par l'Américain Frances Tiafoe qui a su le prendre de vitesse. Le Majorquin était favori pour décrocher un cinquième Majeur à Flushing Meadows et porter à 23 son record de titres du Grand Chelem. Mais il est tombé sur un Tiafoe

(26e mondial) qui a joué le match de sa vie alors que lui-même a regretté de ne pas avoir pu jouer son meilleur tennis. La défaite de Nadal laisse grande ouverte la course à la place de numéro un mondial que Medvedev va automatiquement céder le 12 septembre: l'Espagnol reste en lice, mais les chances de son compatriote Carlos Alcaraz et du Norvégien Casper Ruud, toujours en lice à New York, sont soudain montées en flèche.