Formule 1

Verstappen régale à domicile

Le Néerlandais Max Verstappen s'est imposé chez lui dimanche au Grand Prix des Pays-Bas, une quatrième victoire consécutive qui le rapproche un peu plus d'un nouveau titre mondial. Parti en pole position devant 305000 spectateurs, le Batave a régalé son public en s'imposant - comme l'année dernière déjà - sous les vivats d'une marée orange chauffée à blanc. Mais contrairement à 2021, la manche néerlandaise n'a pas été une promenade de santé pour le Champion du monde en titre. «Nous avons dû pousser tout du long», a-t-il reconnu à l'arrivée. La manche a notamment offert un éphémère duel d'antan entre Verstappen et son rival de la saison 2021, le Britannique Lewis Hamilton, un temps en tête de la course sous drapeau jaune. Mais une fois la course relancée à moins de 15 tours de la fin, le premier, en pneus tendres frais, n'a fait qu'une bouchée de la Mercedes de son concurrent, en pneus médiums plus usés. À l'arrivée, Hamilton échoue au pied du podium... avec le regret de ne pas avoir été appelé aux stands pour changer de pneus au moment opportun.

US Open

Medvedev, tenant du titre, prend la porte

Daniil Medvedev, tenant du titre, a été éliminé dès les 8e de finale de l'US Open, terrassé 7-6 (13/11), 3-6, 6-3, 6-2 par Nick Kyrgios (25e) qui a envoyé un message à la concurrence, dimanche à New York. Avec cette défaite, il est certain de perdre sa place de numéro un mondial, qui échoira soit à Rafael Nadal (3e), Carlos Alcaraz (4e) ou Casper Ruud (5e), tous trois encore en lice. L'Australien, qui accède pour la première fois à ce stade du Majeur new-yorkais, tentera lui de faire mieux contre un autre Russe Karen Khachanov (31e). C'était la troisième fois de l'année que les deux joueurs s'affrontaient. Si en janvier Kyrgios, alors aux prémices d'une véritable renaissance après deux années noires plombées par une dépression et des pensées suicidaires, avait fini par céder «chez lui» au 2e tour de l'Open d'Australie, au terme déjà d'un gros combat, il avait pris sa revanche au même stade du Masters 1000 de Montréal début août.