Championnats d'Algérie de tennis (jeunes)

Les favoris sans fautes

Sans grande surprise, les têtes de série ont dominé les épreuves des championnats d'Algérie de jeunes de tennis (garçons et filles), bouclées samedi au Tennis club de Bachdjarah (Alger) après quatre jours de compétition. En présence de 139 athlètes dont 62 filles, la compétition était ouverte aux catégories d'âge des U10, U12, U14, U16 et U18. «Le rideau vient de tomber sur les championnats d'Algérie des jeunes qui sont considérés comme le rendez-vous le plus important de la saison. Cette édition 2022 qui s'est déroulée sur les courts du magnifique club de Bachdjarah, a tenu toutes ses promesses avec la participation de 139 athlètes représentant les meilleurs clubs du pays», a déclaré à l'APS, le 1er vice-président de la Fédération algérienne de tennis (FAT), Nabil Cheriak... Et d'enchaîner: «Ce rendez-vous a été marqué également par la participation des favoris, en l'occurrence, Maria Badache, sacrée championne d'Afrique en titre des U14 et Abdenacer Ghouli, vice-Champion arabe des U13. Aussi, des joueurs algériens évoluant à l'étranger ont marqué leur présence, tel que Kamyl Cheboub et Djameleddine Bey qui ont d'ailleurs gagné les tableaux respectivement des minimes et cadets garçons.»

US Open

Carlos Alcaraz file en 8es

L'Espagnol Carlos Alcaraz, 4e mondial, n'a mis que 2h11 pour expédier l'Américain Jenson Brooksby (43e) 6-3, 6-3, 6-3, samedi au 3e tour de l'US Open, confirmant son statut de sérieux prétendant au titre. L'an dernier et pour sa première participation, Alcaraz avait atteint à New York pour la première fois les quarts de finale d'un tournoi du Grand Chelem. Cette année, à 19 ans, il revient dans le costume d'un des principaux prétendants au titre, d'autant qu'il a rejoué un quart de Majeur, au printemps à Roland-Garros. Après avoir dominé Brooksby dans les deux premières manches, Alcaraz a perdu deux fois d'affilée sa mise en jeu au début de la troisième manche pour se retrouver mené 3-0. Mais il a conservé tout son sang-froid et a aligné six jeux d'affilée pour s'ouvrir les portes de la deuxième semaine.