Tennis

Alcaraz toujours sur les pas de Nadal

Difficile de dire que Carlos Alcaraz va suivre les pas de Rafael Nadal, ce qui est sûr, c'est qu'il en prend la bonne voie. Lundi, le jeune prodige espagnol est devenu le premier joueur de 19 ans à intégrer le top 5 au classement ATP depuis son compatriote. L'homme aux 22 Grands Chelems était un peu plus jeune, il avait 18 ans et 11 mois, et c'était en 2005. Le Russe Daniil Medvedev est toujours en tête du classement publié lundi, au sein d'un quatuor inchangé devant Alcaraz. L'Espagnol, battu en finale dimanche à Hambourg par l'Italien Lorenzo Musetti, a dépassé Le Norvégien Casper Ruud qui a conservé son titre à Gstaad en battant en finale un autre Italien, Matteo Berrettini qui a grappillé une place (14e). Musetti a fait un bon de 31 places (de la 62e à la 31e) après avoir remporté son premier titre ATP dimanche à Hambourg.



24 heures du Mans 2024

BMW sera au départ

BMW va bien faire son retour au Championnat du monde d'endurance. Près de deux mois après avoir dévoilé sa LMDh M Hybrid V8 et annoncé sa participation en 2023 à l'IMSA, le Championnat nord-américain, le constructeur allemand a confirmé ce mardi son retour en WEC à partir de 2024. La marque munichoise va donc retrouver les 24 heures du Mans, 25 ans après sa dernière participation soldée par une victoire du trio Joachim Winkelhock, Pierluigi Martini et Yannick Dalmas au volant de la V12 LMR. Dans un communiqué publié sur son site, «BM» a expliqué que son hypercar avait roulé pour la première fois en Italie sur la piste d'essais de l'usine Dallara, conceptrice du châssis de la M Hybrid V8, à Varano de Melegari (Émilie-Romagne). «L'identité des pilotes qui occuperont les cockpits pour la saison IMSA 2023 sera décidée ultérieurement, a précisé l'écurie. Il en va de même pour l'équipe opérationnelle pour le WEC et les pilotes pour la saison 2024.»