Championnat national de course sur route

Victoire de Riahi et Bousbaa

Le cycliste Anas Riahi (Tlemcen) dans la catégorie cadets et Sihem Bousbaa (Rouiba) chez les juniors ont remporté l'épreuve de la course sur route, organisée vendredi lors de la troisième journée du Championnat national de cyclisme qui se déroule à Tlemcen jusqu'au 24 juillet. Anas Riahi a parcouru les 76 kilomètres en 1h20:23, devant Mohamed Boutaba (Ittihad El Kantara) et Abdelhalim Ghrib (Koléa). Chez les juniors dames, la course courue sur une distance de 128 km, est revenue à Sihem Bousbaâ, vainqueur devant Hanine Belatrous (Ittihad El Kantara) et Fatima Sirine Houmale (Dély Brahim). Le championnat se poursuivra avec des courses sur route pour les juniors garçons et les seniors dames et messieurs sur différentes distances. Pour rappel, le Championnat national, organisé par la Fédération algérienne de cyclisme, en coordination avec la ligue de wilaya de la même spécialité et lancé mercredi dernier, enregistre la participation de plus de 200 cyclistes des deux sexes de différentes wilayas du pays et de l'étranger. Les vainqueurs se qualifieront aux Championnats arabes, africains et mondiaux de cyclisme sur route prévus en octobre et novembre prochains, ainsi que pour le championnat islamique prévu en Turquie en août prochain, selon la même source.

Championnats arabes interclubs de judo

Le 31 juillet, dernier délai pour les inscriptions

La Fédération algérienne de judo (FAJ) a annoncé vendredi avoir fixé la date du 31 juillet courant comme ultime délai aux clubs nationaux, pour lui soumettre une demande officielle de participation aux prochains Championnats arabes interclubs, prévus du 6 au 12 septembre 2022 en Tunisie. Une compétition ouverte aux catégories Benjamins (5e édition), Cadets (7e édition) et Juniors (10e édition), «avec la possibilité pour l'ensemble des clubs nationaux de s'y inscrire» a encore précisé l'instance fédérale dans un communiqué. La FAJ n'a pas cependant précisé les critères de sélection, sur lesquels elle se basera au final, pour sélectionner les formations qui représenteront les couleurs nationales en Tunisie.