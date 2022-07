Championnats d'Afrique de cyclisme sur piste

La sélection algérienne débarque à Abuja

La sélection algérienne (messieurs/dames) de cyclisme sur piste a embarqué pour le Nigeria, en vue des championnats d'Afrique (juniors/seniors) de cette spécialité, prévus du 14 au 17 juillet courant à Abuja. Forte de onze membres: quatre juniors (messieurs), six seniors (messieurs) et une senior (dame), la sélection nationale a commencé par rallier l'aéroport de Doha, au Qatar, à partir duquel elle a effectué la deuxième partie du voyage, vers le Nigeria, où elle débarqué ce mardi. Les coureurs algériens sont: Ryadh Bakhti, Oussama Khellaf, Mohamed Achraf Amellal et Mounir Lalaoui chez juniors, ainsi que Yacine Chalel, Latfi Tchanbaz, Zaki Boudar, Nadjib Assel, Hamza Megnouche et Aymen Merdj chez les seniors, alors que Nesrine Houili sera l'unique représentante féminine dans le groupe. Il s'agit là de la crème des pistards algériens, ce qui devrait augmenter les chances de performance de la sélection nationale à ces championnats d'Afrique.

Tennis

Federer de retour en septembre

La dernière apparition publique de Roger Federer remonte au 3 juillet dernier à Wimbledon. Le Suisse n'était pas présent pour disputer le tournoi londonien mais pour fêter les 100 ans du court central. Car depuis un peu plus de d'un an, l'ancien numéro un mondial est éloigné des terrains. Éliminé par Hubert Hurkacz en quart de finale de Wimbledon 2021, le joueur a, par la suite, du passer par la case opération. Touché au genou droit, Federer a été contraint de faire une longue pause, alors que le crépuscule de sa carrière approche. Âgé de 40 ans, le Suisse sait le temps compté. Malgré son âge avancé, il a bien l'intention de faire son retour en compétition avant la fin de cette saison. Ce qui ne l'empêche pas d'évoquer avec honnêteté la question de sa future retraite. Sauf retournement de situation, Roger Federer devrait faire son retour en compétition après l'US Open, en septembre prochain. Le Suisse est prévu pour participer à la Laver Cup du 23 au 25 septembre. avant de s'aligner à Bâle chez lui. La suite? Pour l'heure, Federer n'a pas dévoilé son programme, mais le sujet de sa retraite est bien sur la table.