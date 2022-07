Cyclisme sur route

Maghnia hôte du championnat d'Algérie

Le Championnat national 2022 de cyclisme sur route, catégories cadets, juniors, seniors (messieurs et dames) se déroulera du 20 au 24 juillet courant, à Maghnia, a-t-on appris de la Fédération algérienne de la discipline (FAC), coorganisatrice de l'évènement avec la Ligue locale de cyclisme (LCM). Les engagements des clubs, pour participer à cet évènement, ont débuté le 8 juillet courant, et «se poursuivront jusqu'au 19 du même mois». L'accueil des différentes délégations se fera le mardi 19 juillet, à partir de 15h, au niveau de la cité universitaire de Maghnia, où se fera la confirmation des partants, à partir de 18h, et qui sera suivie de la réunion technique, vers 19h. La compétition débutera mercredi (20 juillet), avec le contre-la-montre individuel des cadets (garçons) et des juniors (dames). «Le premier départ est prévu à 8h. Les cadets (garçons) et les juniors (dames) concourront sur une distance identique de 15 kilomètres, soit 7,5 Km X2. Le lendemain jeudi ce sera au tour des juniors (messieurs) et des seniors (messieurs et dames) de faire leur entrée en lice, également au C-L-M individuel. Le premier départ est prévu à 8h. Les seniors (dames) et les juniors (messieurs) seront appelées à concourir sur une distance identique de 20 kilomètres (10 Km X 2), alors que les seniors (messieurs) devront effectuer 28 kilomètres (14 km X2). La journée de vendredi sera marquée par le coup d'envoi des courses en ligne des différentes catégories, à commencer par les cadets (garçons) et les juniors (dames), qui prendront leurs départs respectifs à partir de 8h.

Tour de l'Avenir

Une édition féminine en 2023

Le Tour de l'Avenir, principale course cycliste par étapes chez les Espoirs de moins de 23 ans, aura une version féminine en 2023, ont annoncé lundi les organisateurs, en précisant que l'épreuve sera courue sur cinq jours, et s'élancera le mercredi suivant l'arrivée des Espoirs (messieurs). L'annonce a été faite par l'organisateur Philippe Colliou, en marge de la journée de repos du Tour de France à Morzine (Haute-Savoie), et en présence de la directrice générale de l'Union cycliste internationale (UCI), Amina Lanaya.