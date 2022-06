Championnats d'Afrique d'athlétisme

L'Algérie 3e au classement

L'Algérie occupe la troisième place au classement des médailles à égalité avec le Nigeria, à l'issue des épreuves de la 4e journée des championnats d'Afrique de l'athlétisme, disputées samedi à Saint-Pierre (Maurice). Les sélections algériennes dames messieurs ont récolté 7 médailles au total, dont 4 or, 2 argent et 1 en bronze, le même nombre que le Nigéria. Les quatre breloques en or algériennes ont été obtenues par Amine Bouanani, (110m/haies), Slimane Moula (800 mètres), Larbi Bourrada (décathlon) et Amar Rouana (la perche). Les deux médailles en argent ont été décrochées par Zouina Bouzebra (lancer de marteau) et Hichem Cherabi (la perche). La breloque en bronze a été l'oeuvre de Mohamed-Tahar Yasser Triki au Triple saut. La première place au classement des médailles est occupée par l'Afrique du Sud avec 25 médailles (6 or, 9 argent et 10 bronze) devant le Kenya avec un total de 12 médailles (5 or, 2 argent, 5 bronze).

Championnat arabe des clubs de handball

L'ES Arzew saisit l'UAH

La direction de l'ES Arzew de handball a saisi l'Union arabe de la discipline (UAH) pour reprogrammer le Championnat arabe des clubs, initialement prévu à Arzew et Oran en mars dernier, avant qu'il ne soit annulé, a-t-on appris samedi de cette formation pensionnaire de l'Excellence algérienne. À ce propos, le président de l'ESA, Amine Benmoussa a déclaré, à l'APS, que son club est revenu à la charge pour manifester son désir d'accueillir la prochaine édition du Championnat arabe surtout après la récente décision de la Fédération internationale de handball d'adopter la compétition arabe comme compétition qualificative pour le Championnat du monde des clubs qui se tiendra en octobre prochain en Arabie saoudite. Dans la demande de la direction du club de la banlieue d'Oran, ce dernier s'est engagé à tout mettre en oeuvre pour que l'épreuve soit couronnée de succès, selon la même source.