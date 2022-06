Finale de la Coupe fédérale de basket-ball (dames)

Le MCA s'adjuge le doublé

Les basketteuses du MC Alger ont remporté la Coupe fédérale 2021-2022, en dominant largement les tenantes du trophée d'Hussein Dey Marines (74-47), en finale disputée vendredi à la salle Harcha-Hacène (Alger). Grâce à ce succès, les joueuses du MCA récemment sacrées championnes d'Algérie, réalisent le doublé coupe-championnat de la saison 2021-2022, et décrochent la 6e coupe d'Algérie après celles remportées en 2011, 2012, 2013, 2015 et 2018. La finale des seniors dames a été précédée par celles de la catégorie espoirs, lors desquelles le NA Hussein Dey a battu le Rouiba CB (57-53) chez les garçons et le GS Cosider s'est imposé contre la JF Kouba (54-42) chez les filles.

Championnats d'Afrique d'athlétisme

Le nouveau record de Bouanani non validé

Le nouveau record national du 110m/haies, établi jeudi par le hurdler algérien, Amine Bouanani, à l'occasion des championnats d'Afrique actuellement en cours à Saint-Pierre (Maurice), a été finalement non comptabilisé, pour cause de vent favorable. Bouanani s'était adjugé la médaille d'or de cette course, devant le Mauricien Jeremie Lararaudeuse (13.55) et le Sud-Africain Antonio Alkana (13.59), et son chrono de 13.26 était considéré comme un nouveau record d'Algérie. Seulement, après vérification, il s'est avéré que pendant sa course, Bouanani avait bénéficié d'un vent favorable de 4.8, et qui était au-delà de la limite autorisée, d'où la décision de ne pas comptabiliser son nouveau record national. Quoi qu'il en soit, Bouanani a offert à l'Algérie sa première médaille d'or dans ces championnats d'Afrique. Une moisson que le demi-fondiste Slimane Moula a étoffé, vendredi matin, en remportant une deuxième médaille d'or sur le 800 mètres. Un bon départ donc pour Les Verts, en attendant l'entrée en lice d'autres champions algériens, comme le Hurdler, Abdelmalik Lahoulou, et le triple sauteur, Mohamed Tahar Yasser Triki, qui représentent eux aussi de sérieuses chances de médaille pour la sélection nationale.