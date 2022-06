CAN-2022 de handball

L'Algérie débutera contre le Kenya

La sélection algérienne de handball messieurs entamera la phase de poules de la 25e coupe d'Afrique des nations CAN-2022 face à son homologue kenyane le 11 juillet à 9h à la salle Hassan Moustafa du Caire (Égypte), selon le calendrier de la compétition publié par la CAHB. Le sept algérien qui a hérité du groupe B, affrontera ensuite la Guinée le 12 juillet à 14h avant de boucler la première phase face au Gabon le 13 juillet à 16h30. Les 14 pays qui prendront part à cette compétition ont été scindés en 4 groupes.

2 groupes de 4 pays chacun et 2 groupes de 3 pays chacun. La compétition se jouera sur 7 jours (du 11 au 18 Juillet 2022) et le match d'ouverture de cette 25e édition verra s'opposer l'Égypte au Cameroun.

Portes ouvertes sur le sport militaire

Forte affluence du public

Les activités du département des sports militaires de l'ANP, les moyens dont il dispose ainsi que les réalisations de l'élite sportive militaire ont été mis en relief mardi à Oran lors de la journée «Portes ouvertes sur le sport miliaire» organisée à l'initiative du Commandement de la 2e Région militaire et marquée par une large affluence du public, notamment les jeunes. Cette manifestation, organisée au complexe régional sportif militaire d'Oran, s'inscrit dans le cadre du plan de communication du Commandement de l'ANP visant à informer le public sur les disciplines sportives militaires. Le colonel Boudali Boumediène, commandant régional de la logistique de la 2e RM, a affirmé, dans une allocution d'ouverture prononcée au nom du Commandant de la 2eRégion militaire, que l'ANP «a réussi à relever plusieurs défis dans le domaine de la pratique sportive», relevant que cette dernière «constitue un facteur déterminant pour garantir une meilleure préparation physique du militaire et assurer une grande disponibilité opérationnelle». L'intervenant a rappelé que cette manifestation permet le rapprochement entre les citoyens, particulièrement les jeunes, et l'institution militaire, comme elle permet d'informer les citoyens sur les réalisations de l'ANP dans les différents domaines et le sport militaire.