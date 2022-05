110m haies

Bouanani signe un nouveau record national

Amine Bouanani est le nouveau roi du 100m haies algérien. Le hurdler a signé un nouveau record national, avec un chrono de 13.45, à l'occasion du meeting international de Forbach (France). Il était vieux de 11 ans et il est finalement tombé. Le record d'Algérie du 100m haies est désormais la propriété de Amine Bouanani. Licencié au club Nantes Métropole Athlétisme (NMA), l'athlète de 24 ans a battu d'un dixième de seconde l'ancien record détenu par Othmane Hadj Lazib (13.46). Une performance qui lui a permis de monter sur la plus haute marche du podium, devant le Sénégalais, Mendy Louis-Francois (13.68) et le Chinois, Mui Ching Yeung (14.03). Bouanani avait déjà annoncé la couleur en demi-finale, en égalant la performance de Hadj Lazib, avant d'inscrire son nom au registre des recordmen algériens. Toujours à Forbach, Sabri Boukhemouche est parvenu à grossir les rangs des Algériens qualifiés pour les championnats d'Afrique et les JM en terminant second du 400m haies avec un temps de 49.86. Pour sa part, Ramzi Abdenouz a confirmé lui aussi sa bonne santé du moment en remportant la course du 800m (1'46''68).

Roland-Garros

Nadal - Djokovic en quarts

Rafael Nadal, 13 fois titré à Roland-Garros, retrouvera, aujourd'hui, en quarts de finale le numéro un mondial Novak Djokovic après sa victoire arrachée dimanche face au Canadien Félix Auger-Aliassime, 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 au bout de quatre heures et demie d'échanges sur un court Central incandescent. Tenant du titre et tombeur de Nadal en demi-finales, l'an passé, le Serbe est lancé à la poursuite du Majorquin dans la chasse au record de titres en Grand Chelem que se livrent les deux monstres (20 contre 21). Nole, ultra-dominateur face à Diego Schwartzman (6-1, 6-3, 6-3), s'est davantage économisé que l'Espagnol, qui a passé plus du double de temps sur le court (4h21) dans son duel spectaculaire face à Félix Auger-Aliassime, 9e joueur mondial. Les deux géants ne se sont plus affrontés aussi tôt dans un des quatre tournois majeurs depuis 2015. C'était déjà à Roland-Garros et le Serbe s'était imposé en trois sets.