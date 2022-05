Tournoi ITF Pro d'Oran

Ghedjemis battu, Ibbou se retire

Les joueurs de tennis algériens, Rayan Ghedjemis et Inès Ibbou ont manqué leurs finales du tournoi international de tennis «Pro-circuit ITF» d'Oran, disputée samedi sur les courts en terre battue du complexe de tennis Habib Khalil de Haï Es-Salam. Après avoir réussi l'exploit d'évincer la tête de série numéro un en demi-finale, Ghedjemis n'a pas réussi à réitérer la même performance en finale face au Français, Robin Bertrand. Ainsi, la hiérarchie a été respectée entre la tête de série n°3 et 4, même si l'Algérien avait un bon coup à jouer. En effet, Ghedjemis a débuté sa finale tambour battant en arrachant le premier set sur le score de 7 jeux à 5. Toutefois, la logique a repris ses droits lors du second set avec l'égalisation du Français, à un set partout (6-4), avant que ce dernier ne confirme sa supériorité lors du 3e et dernier set, bouclé en 36 minutes, sur le score de 6 jeux à 1. De son côté, Inès Ibbou n'a pas pu aller au bout de l'ultime rencontre du tournoi. Opposée à la Néerlandaise, Lexie Stevens, la numéro un algérienne a dû se retirer après le premier set, et ce, en raison de maux d'estomac.

Coupe d'Algérie 2022 de descente

La 4e manche à Tissemsilt

La 4e manche de la coupe d'Algérie 2022 de vélo tout terrain, spécialité Downhill (ndlr, descente), se déroulera le 3 juin prochain, sur un circuit relevant du Parc naturel El Midad, à Theniet El Had, dans la wilaya de Tissemsilt. «Les clubs participants seront reçus le jeudi, 2 juin, au niveau de la daïra de Theniet El Had, alors que la compétition aura lieu le lendemain matin, à partir de 9h00», a-t-on détaillé.

La 3e manche de cette coupe d'Algérie 2022 du Downhill, s'était déroulée le 7 mai courant, dans la forêt de Baïnem (Alger), et elle a été remportée par Nour El Islam Berramdane, sociétaire du Club Cèdre des Aurès. Au total, 32 cyclistes avaient pris part à cette course, mais deux d'entre eux n'étaient pas allés au bout. Parmi eux, Toufik Ghoubache, du VTT Club Tiaret, qui avait remporté les deux premières manches, disputées, respectivement, le 27 janvier à Zemmoura, dans la wilaya de Relizane, et le 19 mars à Tiaret.