Tirage au sort de la CAN-2022 de handball

L'Algérie dans le groupe B

L'Algérie évoluera dans le groupe B lors de la 25e coupe d'Afrique des nations CAN Seniors de handball hommes Égypte 2022, selon le tirage au sort effectué jeudi au Caire. Outre l'Algérie, le groupe B comprend le Gabon, la Guinée et le Kenya. Les 14 pays qui prendront part à cette compétition prévue du 9 au 19 juillet prochain au Caire, ont été scindés en quatre groupes. Deux groupes de quatre pays chacun et deux groupes de trois pays chacun. Le tirage au sort a été effectué selon le principe des performances. L'organisateur a le droit de choisir son groupe préliminaire au sein de sa catégorie de performances qui est la dernière à être tirée au sort. À l'issue du tour préliminaire, les deux premiers pays de chaque groupe seront qualifiés pour le tour principal: quart de finales, demi-finales et finale.

Tour d'Algérie de cyclisme 2022

Hamza Mansouri vainqueur du contre-la-montre

Le cycliste Hamza Mansouri, de l'Équipe nationale militaire, s'est imposé dans la course individuelle contre- la- montre, disputée, jeudi à Oran, lors de la 6e étape du Tour d'Algérie cycliste 2022, sur une distance de 25 kilomètres. Hamza Mansouri a remporté l'unique épreuve- contre- la monte du tour d'Algérie avec un temps de 39'23''82 devant Nhari Mohamed Amine, de la sélection nationale

espoir avec un chrono de 39'26 ‘'74 et Islam Mansouri, du MC Alger avec 39'29» 27. À l'issue de cette 6e étape, Hamza Mansouri conserve le maillot jaune de leader, alors que Hamza Yacine du club «Dubai Police» garde le maillot du meilleur sprinteur et Amari Hamza, du MC Alger, celui du meilleur jeune espoir. Le Moldave Alexander Pliuschin (Abu Dhabi Cycling Club) conserve le maillot à pois de meilleur grimpeur. Au classement par équipes, le MC Alger occupe la première place devant le club «Dubai Police» et l'Équipe nationale espoir.