Sport militaire

Journée portes ouvertes à Bechar

Une journée «Portes ouvertes» sur le sport militaire a été organisée, mardi dernier, au complexe sportif de la 3e Région militaire à Bechar, dans le but de faire connaître les réalités de la pratique sportive au sein de l'Armée nationale populaire (ANP) ainsi que les performances des sélections nationales et des équipes de cette Région dans les différentes disciplines. Cette manifestation, placée sous le signe de «l'amitié par le sport» et dont le coup d'envoi a été donné par le général Abdelghani Boussaha, chef d'état- major de la Région, au nom du commandant de la

3e RM, a été marquée par des exhibitions dans plusieurs disciplines sportives, dont le Kouksoul. Le général Abdelghani Boussaha a indiqué, qu'en plus de s'inscrire dans le cadre du rapprochement de l'ANP des citoyens, au titre du raffermissement des liens Armée-Nation, cette manifestation vise à faire connaître au public les réalisations et performances des athlètes militaires dans les compétitions nationales et internationales, et à valoriser les conditions de préparation des éléments de l'ANP. Des expositions permettent aux visiteurs de connaître amplement les réalités des activités sportives et physiques au sein des unités de la 3e RM, ainsi que du développement qu'a connu le sport militaire à travers le pays.

Compétition nationale de Kitsurf

Rendez-vous à Boumerdès

Une compétition nationale de Kitsurf, sera organisée du 19 au 21 mai au niveau du complexe le «Grand Bleu» à Zemmouri (Boumerdès). Initiée par la commission nationale de Kitsurf de la FAV, présidée par Khaled Farzekoub, cette compétition est organisée en étroite collaboration avec la direction de la jeunesse et des sports (DJS) et la Ligue de voile de la wilaya de Boumerdès, précise la même source 70 athlètes, issus de l'ensemble des wilayas côtières, sont attendus à cette régate. Les épreuves auront lieu durant les deux journées du vendredi 20 mai et samedi 21 mai, explique la FAV. Le Kitsurf est une discipline nouvelle et qui tend à se développer en Algérie. Au niveau international, le Kitsurf est nouvellement inscrit au programme des prochains Jeux olympiques JO-2024 de Paris.