L'Algérie accueille le Congrès de la FAB

La Fédération algérienne de boxe (FAB) accueille le 16 juillet prochain le Congrès de la Confédération africaine de boxe (CAB), apprend-on de l'Association internationale de boxe (IBA). Cette décision a été prise par les délégués africains présents au Congrès extraordinaire de l'Association internationale de boxe (IBA), tenu vendredi et samedi à Istanbul (Turquie), en marge des Championnats du monde dames. L'Algérie a été choisie pour abriter le Congrès de la Confédération africaine suite au vote des délégués africains parmi les pays candidats: Sénégal, Éthiopie, Togo et l'Algérie. Conformément aux statuts de la Confédération africaine et de l'IBA, le futur président de l'instance africaine aura automatiquement un siège au Conseil de l'IBA.

Championnat d'Afrique Rafle et Boule Lyonnaise

L'Algérie sacrée dans les deux spécialités

Les sélections algériennes de Rafle et de Pétanque (Boule Lyonnaise) ont remporté le titre de champion d'Afrique dans les deux spécialités, en dames et messieurs, à l'issue des épreuves clôturées vendredi soir à la salle Harcha-Hassen (Alger) et auxquelles ont participé 120 joueurs et joueuses de 16 pays. Dans la spécialité Pétanque (Boule Lyonnaise), l'Algérie a pris la première place du podium avec 23 médailles (5 or, 7 argent et 11 bronze), devant respectivement la Tunisie, tenante du titre, et le Maroc. La sélection nationale de Pétanque prendra part aux Jeux méditerranéens d'Oran, après la tenue de la réunion technique prévue le 25 juin. La compétition durera jusqu'au 29 juin. Dans la spécialité Rafle, l'Algérie a remporté le titre avec une récolte de 27 médailles (9 or, 5 argent et 13 bronze), devant la Libye (2e) et la Tunisie (3e). L'Algérie a pris part avec 16 athlètes (4 messieurs et 4 dames en seniors) et avec 4 messieurs et 4 dames dans la catégorie U 19, au championnat d'Afrique de Rafle et de Pétanque (Boule Lyonnaise) organisé à Alger du 7 au 13 mai, qui s'est déroulé dans les épreuves individuel les (messieurs), individuelles (dames), Double messieurs, Double dames et Double mixte.