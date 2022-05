Tournoi commémoratif de boxe

L'Algérie sacrée devant l'Égypte et la Tunisie

La sélection algérienne de boxe a remporté haut la main le tournoi commémoratif des massacres du 8 mai 1945, clôturé à l'École de la Protection civile de Dar El Beïda (Alger). Avec un ratio de sept médailles d'or, Les Algériens ont devancé l'Égypte (trois or) et la Tunisie, ayant complété le podium, avec deux médailles d'or. Les médailles algériennes ont été l'oeuvre de Mohamed Touareg (-52 kg), Mohamed Flissi (-54 kg), Oussama Merdjane (-57 kg), Walid Tazrout (-60 kg), Yahia Abdelli (-63 kg), Younès Nemmouchi (-75 kg) et Mohamed Saïd Hamani (-91 kg). La Fédération algérienne de boxe (FAB) a organisé ce tournoi international du 9 au 12 mai, dans le cadre des évènements commémoratifs des massacres du 8 mai 1945. Ce jour-là, des centaines de milliers d'Algériens étaient sortis dans les rues, particulièrement à Sétif, Guelma et Kherrata, pour réclamer l'indépendance. Mais ces marches pacifiques ont été réprimées dans le sang par l'armée coloniale, faisant plusieurs dizaines de milliers de morts.

Super-Division de basket-ball

Le CSCDK se rapproche du carré d'as

La formation du CSC Gué de Constantine n'est plus qu'à une victoire du carré d'as. Le CSCDK a pris une sérieuse option pour décrocher le 4e et dernier billet qualificatif pour le 3e tournoi du Championnat national, Super Division, à la faveur de sa courte victoire arrachée sur le parquet de son concurrent direct, l'USM Blida (67-68), jeudi à l'occasion de la 9e journée des play off. Grâce à ce succès ô combien important, le CSCDK consolide sa 2e place du groupe B (16 pts) et relègue l'USMB à deux longueurs derrière (3e - 14 pts), et ce, à une journée du terme de la seconde phase. Dans les autres matchs de la poule B, le WO Boufarik a battu le Rouiba CB (72-63), alors que le CRB Dar Beïda s'est imposé en déplacement face à l'OMS Miliana sur le score de 75 à 64, après prolongation.