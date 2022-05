Coupe arabe sur piste 2022

L'Algérie avec 6 coureurs au Caire

L'Équipe nationale de cyclisme, forte de six coureurs, s'envolera, aujourd'hui, pour Le Caire (Égypte), en vue de sa participation à la Coupe arabe de cyclisme sur piste prévue du 8 au 11 mai, a annoncé la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) sur sa page officielle Facebook. Sous la houlette de l'entraîneur Abdelbasset Hannachi, l'Algérie sera représentée lors de cette compétition par Lotfi Tchambaz, Abderrahmane Mansouri, El-Khassib Sassane, Youcef Boukhari, Mohamed Bouzidi, et Mohamed Nadjib Assal, précise l'instance fédérale dans un communiqué. Outre l'ancien cycliste international Abdelbasset Hannachi, le staff technique national est composé également du soigneur Yacine Mokhtari et le mécanicien Fouad Hamza, précise la même source. Cette manifestation arabe intervient quelques jours avant le début de la 22e édition du Tour d'Algérie cycliste 2022, prévu du 20 au 27 mai entre la capitale et la ville d'Oran, qui verra la participation de 15 équipes, dont neuf de l'étranger.

Athlétisme

Bouanani qualifié pour les JM

Le hurdler Amine Bouanani a composté ses billets pour la prochaine édition des championnats d'Afrique et Jeux méditerranéens après avoir réalisé les minima de l'épreuve du 110 m haies, samedi, lors du meeting de Paris (France). Avec un temps de 13''75', le médaillé d'or des derniers Jeux africains a réalisé un joli coup triple. Outre le fait de remporter cette course, l'athlète de 24 ans s'est assuré de disputer les championnats d'Afrique, prévus du 8 au 12 juin à Saint-Pierre (Ile Maurice), ainsi qu'aux JM d'Oran, programmés du 25 juin au 5 juillet. Tout comme Bouanani, d'autres athlètes algériens sont également qualifiés pour ces deux rendez-vous à l'image de l'autre hurdler, Abdelmalik Lahoulou, ainsi que du sauteur Hichem Bouhanoune, de la lanceuse de marteau, Zouina Bouzebra, ou encore le lanceur de disque, Oussama Khennoussi.