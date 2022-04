Comité olympique et sportif algérien

L'AG ordinaire, aujourd'hui, à Alger

Le Comité olympique et sportif algérien (COA) tiendra son assemblée générale ordinaire jeudi (21h30) avec divers points inscrits à l'ordre du jour dont la présentation des rapports moral et financier de l'exercice 2021, a-t-on appris, ce mardi auprès de l'instance olympique algérienne. Lors de cette AGO prévue à l'hôtel El Aurassi, les membres de l'assemblée générale auront également à adopter le procès-verbal des travaux de l'assemblée générale ordinaire du 29 mai 2021, et procèderont à l'étude, l'évaluation et l'adoption du programme d'action 2022. À l'agenda de cette session ordinaire, figurent également d'autres points, tels que la présentation du rapport du commissaire aux comptes, ainsi que l'étude et adoption du budget prévisionnel 2022. L'admission de deux nouveaux membres féminins au sein de l'assemblée générale est également au menu de cette assemblée générale ordinaire.

Volley-ball

Décès de Belaïd Chebahi

L'ancien international de volley-ball et membre fondateur de la Fédération algérienne de la discipline (FAVB), le moudjahid Belaïd Chebahi, est décédé mardi à l'âge de 85 ans, a-t-on appris auprès de l'instance fédérale. Né le 15 février 1937, Belaïd Chebahi a participé la guerre de Libération nationale dans les rangs de l'ALN au grade d'officier, avant d'entamer une carrière de volleyeur international et gestionnaire dans le sport. Pionnier de la discipline en Algérie, Chebahi a été un des membres fondateurs de la FAVB le 1er décembre 1962, avec feu Saïd Ould Moussa (14 juillet 1925- 27 février 1974) et Mohamed Boudjbiha. Après sa carrière de joueur, Chebahi a occupé plusieurs postes de responsabilités au sein de la FAVB, dont celui de directeur technique national. Conseiller technique au ministère de la Jeunesse et des Sports, Chebahi a également été directeur du CREPS de Ghermoul et de l'INFS/STS de Aïn Benian.