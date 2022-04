Marathon de Boston

Victoire de Peres Jepchirchir

La Kényane Peres Jepchirchir, sacrée Championne olympique l'an dernier à Tokyo, a remporté en 2h 21 min 01 sec, la 126e édition du marathon de Boston, disputée lundi aux Etats- Unis. La Kényane de 28 ans a décroché sa 5e victoire consécutive depuis 2019 et sa 2e dans un marathon majeur, après celui de New York en 2021 (les 4 autres sont Berlin, Tokyo, Londres et Chicago). Elle a devancé de justesse l'Éthiopienne Ababel Yeshanei (2 h 21 min 5 sec), avec laquelle elle était au coude- à- coude depuis la mi-course, alors qu'une autre Kényane, en l'occurrence Mary Wacera Ngugi a complété le podium en 2 h 21 min 32 sec.

Basket-ball - NBA

Les finalistes pour le trophée de MVP connus

Nikola Jokic (Denver), Joel Embiid (Philadelphie) et Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) sont les 3 finalistes dans la course au trophée de MVP, Rudy Gobert restant en lice pour un 4e titre de meilleur défenseur, selon les listes dévoilées par la NBA. Ce trio d'intérieurs non Américains et polyvalents, illustrant à quel point réduire un joueur à un seul poste est une notion obsolète dans le basket moderne, a été dominateur durant la saison régulière à peine écoulée. Outre leur impact considérable sur les performances de leur équipe, leurs statistiques sont parlantes. Le Serbe Jokic, qui remet son titre en jeu, a compilé 27,1 points, 13,8 rebonds et 7,9 passes de moyenne, contribuant à la 6e place des Nuggets à l'Ouest, désormais engagés dans un premier tour de play-offs contre Golden State (1-0 pour les Warriors). Le Camerounais Embiid a lui fini meilleur marqueur de la ligue pour la 1ère fois de sa carrière (30,6 pts, 11,7 rbds, 4,2 passes), portant les Sixers à la 4e place à l'Est, pour affronter Toronto dans leur premier tour (1-0). Enfin, le Grec Antetokounmpo, double lauréat en 2019 et 2020 et MVP de la finale remportée l'an passé, n'a pas été en reste (29,9 pts, 11,6 rbds, 5,8 passes), permettant aux Bucks de finir 3e à l'Est, pour un duel avec Chicago en play-offs.