«Challenge Ramadhan» de Constantine de Cyclisme

Plus de 60 cyclistes attendus

Plus de 60 coureurs de tous âges son annoncés pour prendre part à la course cycliste «challenge Ramadhan» qui sera organisée, vendredi prochain, à El Khroub (Constantine), a-t-on appris auprès de la Ligue de wilaya de cette discipline. «Cinq clubs constantinois seront présents à cette course avec une moyenne de 16 athlètes chacun dans les catégories écoles, minimes, cadets et juniors», a indiqué le président de la Ligue de cyclisme, Yacine Lafala, précisant que cette course s'inscrit dans «le cadre du programme annuel des compétitions locales de préparation des jeunes catégories pour le Championnat national». Les coureurs rivaliseront sur un circuit fermé de 4,11 km avec 2 tours pour les écoles, 3 tours pour les minimes, 5 tours pour les cadets et 10 tours pour les juniors, selon la même source. Cette course constitue «une épreuve réelle» pour ces jeunes athlètes afin de les préparer et leur permettre de garder la forme acquise lors des stages de préparation organisés depuis le début de la saison sous l'égide de la Ligue, a noté son président.

Handball

L'EN féminine en stage à Alger

La sélection nationale féminine de handball effectue depuis hier un stage de préparation à Alger, en vue des prochaines échéances continentales et internationales, indique dimanche la Fédération algérienne de handball (FAHB). L'entraîneur national Rabah Graïche a convoqué 9 joueuses évoluant dans le championnat français pour ce stage qui se poursuivra jusqu'au 24 avril, précise la même source. La sélection algérienne prépare les Jeux méditerranéens 2022 d'Oran (25 juin-5 juillet), les Jeux islamiques de Kone en Turquie (9-18 août) ainsi que les championnats d'Afrique, prévus du 9 au 19 novembre au Sénégal. C'est le deuxième cycle de préparation effectué pour les Algériennes après celui de la semaine dernière (9-12 avril) qui a vu la présence de 20 joueuses évoluant dans le championnat local.