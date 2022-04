Tour d'Algérie 2022 de cyclisme

Barbari en visite à Chlef et Mostaganem

La Fédération de cyclisme a annoncé que le président de l'instance, Kheireddine Barbari a effectué ce week-end une visite de travail dans les wilayas de Chlef et Mostaganem, dans le cadre de la préparation du Tour d'Algérie Cycliste, prévu du 20 au 27 mai 2022, entre Alger et Oran. Ce TAC 2022 passera en effet aussi bien par la wilaya de Chlef (3e étape) que par celle de Mostaganem (4e étape), d'où la nécessité de cette discussion entre les organisateurs et les autorités locales des wilayas concernées, pour mettre en place un plan d'action commun, qui permettra le bon déroulement de la compétition. À Chlef, Berbari a discuté aussi bien avec le wali Lakhdar Sedas que le directeur de la jeunesse et des sports local, Larbi Touahria, avant de se rendre à Mostaganem, où il a fait la même chose, en discutant aussi bien avec le wali Aïssa Boulahia que le DJS Ramdane Benloulou. Le Tour d'Algérie Cycliste sera d'envergure internationale, car il devrait enregistrer la participation de plusieurs clubs et sélections étrangers. Les Emirats arabes unis comptent parmi les pays les mieux représentés, avec pas moins de quatre clubs engagés dans cette édition 2022, parmi lesquels, les équipes de Dubai police, Al-Ahly Al Imarati, et Al-Shafra Club. Il y aura également le club français All Cycles, dont est sociétaire l'international algérien Yacine Chalel, ainsi que la prestigieuse formation sud-africaine Pro-Touch.

Tennis

Djokovic, déjà un tournant à Belgrade

Après le couac de Monte-Carlo même si Davidovich Fokina est en demi-finale, Novak Djokovic va jouer gros chez lui devant son public. En effet, vu la teneur du tableau, il serait incongru que le numéro un mondial ne puisse aller très loin. Face à lui, il aura Rublev, Karatsev, Khachanov et le team serbe avec Kecmanovic et Krajinovic. Cette deuxième sortie de Novak nous permettra donc de vérifier si Monaco était un accident, une sortie de route ou un problème de mécanique. Cela tombe bien le tournoi se déroule à quelques semaines du Grand Prix qui met en feu la principauté. Nole devrait rentrer sur le court mardi ou mercredi comme cela est souvent le cas pour la tête de série 1 dans un ATP250.