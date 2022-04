Canoë-kayak

L'EN en stage à Jijel

La sélection algérienne junior de canoë-kayak effectuera un stage bloqué du 16 au 24 avril courant au niveau du barrage Kissir, relevant de la wilaya de Jijel, pour poursuivre sa préparation en vue des importantes échéances internationales à venir, a-t-on appris vendredi auprès de la Fédération algérienne de la discipline (FASACK). « Sept athlètes composent cette sélection nationale juniors», a précisé la même source, rappelant que parmi les principaux évènements que préparent les kayakistes algériens, les prochains Jeux africains de la jeunesse (JAJ-2022), qui auront lieu du 26 août au 6 septembre, en Égypte. La sélection nationale junior de canoë-kayak a déjà effectué des stages de préparation au barrage de Kissir, dont certains étaient jumelés avec ceux des seniors, comme ce fut le cas lors du regroupement effectué du 19 au 28 février dernier.

Mondial masculin 2022 de volley-ball

La Pologne et la Slovénie hôtes du tournoi

Le Mondial-2022 de volley-ball masculin, dont l'organisation a été retirée à la Russie après le conflit en Ukraine, sera coorganisé par la Pologne et la Slovénie, a annoncé vendredi la Fédération internationale (FIVB), sans préciser les nouvelles dates du tournoi. «La Pologne et la Slovénie co-organiseront le Championnat du monde 2022 masculin, avec d'autres nations européennes les rejoignant potentiellement ultérieurement», indique le communiqué de la FIVB. Le 1er mars, la FIVB avait retiré l'organisation de ce tournoi, prévu initialement en août et septembre, à la Russie après le début du conflit avec l'Ukraine. L'instance a par ailleurs indiqué que l'Ukraine remplacerait dans le tournoi la Russie en vertu de son classement mondial, «le plus élevé parmi les nations non qualifiées». La Russie, vice-Championne olympique l'été dernier à Tokyo, avait été exclue du Mondial-2022 par la FIVB, qui avait suivi l'exemple d'autres Fédérations internationales. La Pologne est double Championne du monde en titre et la Slovénie a été finaliste du dernier Euro en septembre 2021.