Jeux olympiques des sourds-2022

Les sélections algériennes en stage

Les sélections nationales algériennes sourds d'athlétisme, judo et karaté, poursuivent leur préparation à Chéraga (Alger), en prévision des 24es Jeux olympiques des sourds (Deaflympics), prévus à Caxia Do Sol, au Brésil du 1er au 15 mai 2022, avec la participation attendue de 4000 athlètes de 100 pays, a indiqué jeudi, un communiqué la Fédération sportive des sourds d'Algérie (FSSA). En stage depuis le 11 avril, les athlètes des trois sélections peaufinent leur préparation sous la houlette de leurs entraîneurs: Tahar Salhi (athlétisme), Oulhadj Ouidir (judo) et Zaïdi Idiri (Karaté) qui ont réaménagé les horaires des séances d'entraînements, en raison du mois sacré de Ramadhan, avec moins d'intensité, mais sans négliger l'aspect psychologique qui a son poids avant d'aborder ce genre de compétition. L'actuel stage des trois sélections prend fin, demain, avant d'entamer un dernier regroupement pré-compétition du 23 au 26 avril pour les athlètes des sélections de judo et karaté qui s'envoleront, le lendemain de la fin de leur stage (le 27), alors que le stage de la sélection d'athlétisme, entamé le 11 avril, ne prendra fin que le 1er mai.

Judo

Sonia Asselah décroche la 3e Dan

La Fédération algérienne de judo (FAJ) a annoncé que l'internationale Sonia Asselah, de la catégorie des plus de 78 kilos, a décroché le grade de 3e Dan. La native de Tizi Ouzou (31 ans) a été honorée aussi bien par le président de l'instance fédérale que par le directeur technique national, respectivement Yacine Sillini et Samir Sebaâ, en présence des entraîneurs nationaux des sélections féminines et de certains membres du Bureau fédéral. Asselah compte parmi les judokas algériens les plus capés. Elle a été plusieurs fois championne d'Algérie, et plusieurs fois championne d'Afrique. Elle compte également trois Olympiades d'été à son palmarès (2012, 2016 et 2021). Autre fait marquant dans la carrière d'Asselah, le fait d'avoir été porte-drapeau de la délégation algérienne pendant les Jeux olympiques de 2016 à Rio.