Jeux méditerranéens Oran-2022

La DGSN participe à la formation des stadiers

La direction générale de la Sûreté nationale a participé à la formation de 580 stadiers volontaires en prévision des Jeux méditerranéens qui se tiendront à Oran du 25 juin au 6 juillet, a révélé la DGSN dans un communiqué. «Sous la supervision des services du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, la DGSN a participé aux côtés de représentants de différents secteurs, du 27 au 31 mars dernier, à la 2e session de formation de 580 stadiers volontaires devant être intégrés dans l'organisation et la sécurisation des Jeux méditerranéens prévus à Oran», a précisé la DGSN dans son document. À rappeler que la 1ère session de formation a eu lieu décembre 2021. «Organisées par le comité sécuritaire des JM 2022 au niveau des centres régionaux d'Alger, d'Annaba, d'Oran, de Constantine, de Ouargla et de Tamanrasset, ces cycles de formation comptent deux volets théorique et pratique. Ils ont été dispensés par des cadres de la Sûreté nationale des différents services opérationnels», a ajouté la même source, soulignant que «la formation a été axée sur la gestion des foules, les techniques de contrôle et de fouille et self-défense».

Championnats nationaux par équipes de judo

Des épreuves reportées et délocalisées

Le Championnat national de judo «par équipes/mixtes», initialement prévu les 15-16 avril courant à Ghardaïa, a été finalement reporté au 27 et 28 octobre prochains, à Alger, a-t-on appris lundi auprès de la Fédération algérienne de judo (FAJ). «La décision de reporter cette compétition au mois d'octobre prochain a été prise à la demande des clubs de 1ère division, qui étaient nombreux à demander un ajournement», a expliqué l'instance fédérale dans un bref communiqué. «Même le Championnat national ‘' Kata ‘', qui devait se dérouler également les 15 et 16 avril à Ghardaïa, a été reprogrammé au 6 mai prochain, et délocalisé vers Alger, a ajouté la même source.