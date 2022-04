Fédération algérienne de Rafle et Billard

L'AGO programmée le 7 avril

La Fédération algérienne de Rafle et Billard (FARF) tiendra son Assemblée générale ordinaire (AGO), jeudi 7 avril à la salle de conférence du Comité Olympique et Sportif Algérien (COA) à Ben Aknoun (Alger), a annoncé l'instance fédérale dans un communiqué. Cette assemblée, qui verra l'adoption des bilans moral et financier de l'exercice 2021, débutera à 11h00, ajoute la même source.

Tennis de table

Les EN en préparation à Souidania

Les sélections algériennes de tennis de table de différentes catégories (filles et garçons) effectuent actuellement un stage de préparation de 8 jours au Centre de regroupement sportif de Souidania (Alger), en prévision des prochaines échéances internationales, dont les Jeux méditerranéens-2022 d'Oran. Le stage de préparation concerne 40 athlètes au total, représentant les catégories U19, U17, U15 et U13, dirigés par les entraîneurs nationaux: Hocine Rebaï, Saâdi Khelifa, Benmira Gouasmi, Mohamed Seddiki et Meriem Rahali. Selon le président de la FATT, Toufik Ailem, l'instance fédérale a mis «tous les moyens pour la réussite de ce stage de préparation, sous tous ces aspects».

Nationale Une de volley-ball

Les Play-offs à Béjaïa

Le tournoi play-off comptant pour le championnat d'Algérie de volley-ball, «Nationale Une» dames, aura lieu les 8 et 9 avril à Béjaïa, a indiqué la FAVB. Ce premier tournoi regroupe 8 équipes dont 4 de chaque groupe (Centre Est) et (Centre-Ouest) qui se disputeront le titre national de la saison 2021-2022, pour succéder à l'ex-GS Pétroliers, champion d'Algérie en titre. Le second et troisième tournoi auront lieu les 22 et 23 avril à Chlef et 5, 6 7 mai dans un lieu qui reste à désigner. Les équipes qualifiées pour cette deuxième étape de la compétition sont les quatre premiers du groupe Centre-Est à savoir: MB Béjaïa, WA Béjaïa, ASW Béjaïa et NC Béjaïa, ainsi que les quatre premiers du groupe (Centre-Ouest): NR Chlef, Seddouk VB, MC Alger et USP Akbou.