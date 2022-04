Tennis

La FAT honore Maria Badache

La joueuse de l'Équipe nationale U14, Maria Badache a été honorée, vendredi soir, par la Fédération algérienne de tennis (FAT) après son second sacre africain de rang de la catégorie remporté dimanche dernier au Caire (Égypte), a annoncé l'instance fédérale sur son site officiel. Accompagnée de ses parents, la numéro un africaine de sa catégorie a reçu un chèque remis par le président de la FAT, Mohamed Soufiane Yousfi. Par la même occasion, le président de l'instance fédérale a rendu hommage à son entraîneur Abdelkader Ghouli. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de quelques membres du Bureau fédéral et du staff technique. Pour rappel, Maria Badache a remporté le titre africain en dominant en finale lÉgyptienne Judy Tawela en deux sets (6-4, 6-1).



CIO

Nouvelles recommandations

Le Comité international olympique a invité les Fédérations internationales à établir un âge minimum pour concourir en seniors. La commission exécutive de l'instance, parmi d'autres sujets touchant au programme de Paris-2024, «a recommandé» aux fédérations «de se pencher sur la question de l'âge minimum dans leurs sports et, si nécessaire, d'apporter les ajustements appropriés à leurs règlements», indique le CIO dans un communiqué. L'organisation s'abstient donc de fixer un âge minimum général pour participer aux Jeux olympiques et paralympiques, bien qu'elle organise depuis 2010 des Jeux olympiques de la jeunesse réservés aux adolescents de 15 à 18 ans - également éligibles pour l'heure chez les seniors. Mais par cette seule phrase, elle engage chaque fédération à ouvrir ce chantier, donc à imiter la Fédération internationale de patinage (ISU), qui a inscrit à l'ordre du jour de son prochain Congrès (du 6 au 10 juin à Phuket en Thaïlande) le relèvement de 15 à 17 ans de l'âge requis chez les seniors. Serpent de mer du sport de haut niveau, la question de l'âge minimum mêle des enjeux physiques et psychologiques, entre risques de surentraînement en pleine puberté, prime technique aux jeunes athlètes filiformes, et surexposition médiatique trop lourde à porter.