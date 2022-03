Championnat d'Afrique U14 de tennis

L'Algérie avec trois athlètes au Caire

Les équipes nationales U14 de tennis «garçons et filles» prennent part au Championnat d'Afrique de la catégorie, programmé du 22 au 28 mars au Caire (Egypte), avec trois athlètes (2 garçons

et 1 fille), a annoncé lundi, la Fédération algérienne de tennis (FAT). «L'équipe féminine sera présente avec Maria Badache, tenante du titre, tandis que celle des garçons prendra part avec Nacer Abdelmouhaymen Ghouli et Yacine Meghari», a détaillé l'instance fédérale sur sa page facebook. Selon la même source, les représentants algériens seront encadrés par l'entraîneur Farid Ghouli en terre égyptienne.

Régate internationale du lac de Tunis

2ème place pour l'Algérie

Les rameurs algériens ont décroché la seconde place de la Régate internationale du lac de Tunis (Tunisie), disputé en salle, et dont les épreuves ont pris fin dimanche. Prévue initialement sur le lac de Tunis, la compétition s'est finalement déroulée en Indoor, c'est-à-dire en salle, et ce, en raison des conditions climatiques défavorables. Chez eux, les Tunisiens ont fait une véritable démonstration de force en raflant

17 médailles, dont 7 en or. De leur côté, les Algériens n'ont pas été ridicules, loin de là. Les protégés du coach national, Riad Garidi ont remporté 7 médailles (3 or, 2 argent, 3 bronze), synonyme de deuxième place au classement général. Les médailles en vermeille sont l'oeuvre de Abdenour Zouad (Skiff), Nihad Benchadli (Skiff poids léger - U23) et Chems-Eddine Boudjemaâ (Skiff poids léger - U23). Pour sa part, le Niger a complété le podium, avec une breloque en or, dans cette joute marquée par la participation de cinq nations.