Open Africain d'Alger de judo

L'Algérie dominatrice

Les judokas algériens ont dominé la seconde journée de l'Open africain d'Alger, clôturé, dimanche soir, à la Coupole du complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger), en récoltant un total de 39 médailles (7 or, 10 argent et 22 bronze). Les médailles algériennes en vermeil ont été remportées, respectivement, par Fayza Aissahine (-52g), Khadidja Bekheira (7kg), Amina Belkadi (-63kg), Maroua Mammeri (+78kg) en dames, et Boubekeur Rebahi (-66kg), Houd Zourdani (-73kg), Mouad Guerroumi (-81kg), chez les hommes.

Coupe d'Algérie 2022 de VTT

La 2e manche pour Ghoubache

Le cycliste, Tawfik Ghoubache, sociétaire du VTT Club Tiaret, a remporté la deuxième manche de la coupe d'Algérie de vélo tout-terrain, disputée samedi, sur un circuit de 2 kilomètres, chez lui, à Tiaret. Le podium de cette deuxième manche a été complété par deux cyclistes du Club de Dar El Beida (Alger), respectivement Imad Adjrid (2e) et Mohamed Naâmaoui (3e). Une belle confirmation donc pour Ghoubache, qui avait remporté la première manche de cette coupe d'Algérie 2022 de VTT, disputée, le 27 janvier dernier, à Zemmoura, dans la wilaya de Relizane. Ghoubache avait devancé Sid Ahmed Nouar, également de la Ligue de Tiaret, au moment où Billel Mameri, de la Ligue d'Alger, avait complété le podium, en prenant la troisième place.

Mondiaux en salle d'athlétisme (1500m)

Tefera conserve son titre

L'Éthiopien, Samuel Tefera, a conservé son titre de Champion du monde en salle du 1500 m, en dominant le médaillé d'or olympique et recordman du monde de la distance en salle, le Norvégien, Jakob Ingebrigtsen, dimanche à Belgrade. Tefera l'a emporté en 3 min 32 sec 77 devant Ingebrigtsen (3 min 33 sec 02) et le Kenyan, Abel Kipsang (3 min 33 sec 36). Ingebrigtsen a fait la course en tête à partir de 200 m, suivi comme son ombre par Tefera qui a fini par le dépasser dans la dernière ligne droite.