Préparation des Algériens pour les JM-2022

Un budget conséquent dégagé

Les subventions de l'État dédiées aux sportifs d'élite ont été estimées à 170 milliards de centimes, au cours de l'année dernière, et ce pour leur permettre d'effectuer «des préparations à la hauteur des attentes et de décrocher des places honorables sur le podium» lors des compétitions de la 19e édition des Jeux méditerranéens-2022, prévus à Oran du 25 juin au 5 juillet prochain, a fait savoir lundi à Alger le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag. Il a précisé qu'«une somme de 170 milliards de centimes a été injectée dans le compte d'affectation spéciale des sportifs d'élite et de haut niveau pour les JM, pour la période allant de janvier 2021 à juin 2022, car la date est proche et nos athlètes sont tenus de faire des préparatifs à la hauteur des attentes pour pouvoir décrocher des places honorables sur le podium».

Championnats d'Afrique de badminton

2 médailles d'or pour l'Algérie

La sélection algérienne de badminton a décroché deux nouvelles médailles d'or en double mixte et double messieurs, lors de la dernière journée des championnat d'Afrique de la discipline, portant sa moisson à cinq médailles (3 or, 2 bronze). En couple mixte, Koceila Mammeri et sa soeur Tanina ont dominé en finale la doublette sud-africaine Jarred Elliot-Amy Ackerman sur le score de 2 à 0 (21-13, 21-14). En double messieurs, Koceila Mammeri et Youcef Sabri Medel ont décroché l'or en s'imposant devant la paire égyptienne composée d'Adham Hatem Elgamal et Ahmed Salah, sur le score de 2 à 1 (21-23, 21-19, 21-18), alors que les médailles de bronze sont revenues à la paire algérienne Mohamed Belarbi-Adel Hamek et son homologue égyptienne Abdelrahman Abdelahkim-Mohamed Mostafa Kamel. En simple messieurs, l'Algérien Adel Hamek a obtenu la médaille de bronze après sa défaite en demi-finale face au futur champion le Nigérian Anuoluwapo Opeyori 2 à 0 (18-21, 18-21).

