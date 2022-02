Championnat arabe des clubs de handball

L'UAHB accepte le report de l'édition d'Arzew

L'Union arabe de handball (UAHB) a accepté la demande de la Fédération algérienne de la discipline (FAHB) de reporter à une date ultérieure le Championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes, initialement prévue à Arzew et Oran, a indiqué, hier, la FAHB. La demande de report de cette compétition, qui devait avoir lieu du 1er au 11 mars prochain, a été motivée par le nombre réduit de clubs ayant manifesté leur désir de participer à ce rendez-vous organisé par l'ES Arzew, pensionnaire du champion d'Excellence algérien. Même la tutelle a exprimé son refus d'accueillir ce championnat en présence des équipes relevant uniquement de quatre pays, à savoir, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et la Palestine. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderezak Sebgag, a déclaré, jeudi dernier, en marge de sa visite de travail à Oran, que la partie algérienne oeuvre pour que cette épreuve soit d'une « grande valeur», indiquant qu'il était favorable pour son report jusqu'à ce que les conditions de sa réussite soient réunies. L'UAHB n'a pas précisé dans sa correspondance à la FAHB la nouvelle date dudit championnat, souligne-t-on de même source.

Athlétisme

Nouveau record national pour Benhadja

L'Algérienne, Loubna Benhadja, a réalisé un nouveau record national du 400 mètres en salle, avec un chrono de 55 secondes et six centièmes, réalisé dimanche, lors des championnats universitaires 2022 aux Etats-Unis. Benhadja (21 ans) avait terminé au pied du podium, derrière Alleyne Marshall, qui avait remporté cette course en 53:62», au moment où Maya Singletary et Glory Nyenke ont complété le podium, respectivement en 53:83» et 53:84». L'ancien record d'Algérie du 400 mètres en salle était détenu par Narimène Amara, avec un chrono de 55 secondes et 40 centièmes, réalisé le 28 février 2021, en France.