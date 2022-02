Athlétisme

Bouhanoun qualifié pour les championnats d'Afrique

Le sauteur algérien Hicham Bouhanoun s'est qualifié samedi pour les prochains championnats d'Afrique d'athlétisme, prévus du 8 au 12 juin 2022 à Saint-Pierre (Ile Maurice). Le jeune international algérien a en effet réalisé les minima nécessaires pour disputer cette épreuve continentale, en franchissant une barre à 2,18 mètres, lors d'une compétition nationale, abritée par le SATO du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Cette performance est considérée également comme un minima de participation aux prochains Jeux méditerranéens, prévus cet été à Oran, et dont les épreuves d'athlétisme auront lieu entre le 1er et le 4 juillet.

Challenge National «Constantine» de cross-country

Victoire de Zeghdane et Reffas

La 7e édition du Challenge national de cross-country «Constantine» a été remportée par Issam Zeghdane chez les messieurs, et Abir Reffas ches les dames. Le podium masculin a été complété par Saber Abed (2e) et Oussama Bekirat (3e), alors que chez les dames, c'est Mekki Ismahane qui a pris la 2e place, devant Nawel Abbès. Outre le cross long, il y a eu une épreuve de cross court (4000 mètres), disputée uniquement par les seniors (messieurs). La victoire est finalement revenue à El Habib Zaïd, devant Ali Kadri (2e) et Deridjane Aïssa (3e). La compétition, ouverte à toutes les catégories, a été disputée dans la forêt de Baâraouïa, relevant de la commune du Khroub. Elle a été marquée par la participation d'un total de 850 crossmen, relevant de 19 Ligues de wilayas. Parmi eux 144 seniors

(120 messieurs et 22 dames), 72 juniors (51 messieurs et 21 dames), ainsi que 150 cadets (109 garçons et 41 filles).