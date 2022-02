Préparation des JM-2022

Plus d'un milliard DA pour les Algériens

Les pouvoirs publics ont réservé une enveloppe de 1,4 milliard DA pour la préparation des athlètes algériens en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens à abriter par Oran, l'été prochain, en vue de récolter le plus grand nombre de médailles, a affirmé, ce jeudi, à Oran le ministre de la Jeunesse et des Sports Abderezak Sebgag. Celui-ci a rappelé que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, «a donné des instructions claires, lors du Conseil des ministres, pour offrir toutes les possibilités à l'élite sportive algérienne de monter sur le podium». Dans ce cadre, les athlètes algériens de diverses disciplines ont jusqu'à présent bénéficié d'environ 300 stages et compétitions pour se préparer au rendez-vous méditerranéen, tout en les accompagnant d'experts étrangers pour les aider à bien se préparer à l'événement sportif, a ajouté Sebgag. S'agissant de l'état d'avancement des travaux au niveau des 43 infrastructures sportives désignées pour les compétitions officielles et les entraînements, le ministre a exprimé sa «grande satisfaction» quant à la disponibilité de ces infrastructures. Sebgag a ajouté qu'à l'exception de 3 ou 4 infrastructures qui font l'objet actuellement des dernières retouches avant réception, le reste est fin prêt après l'achèvement des travaux, qu'il s'agisse de nouvelles infrastructures ou de celles qui font l'objet d'une réhabilitation.



Jeux Islamiques-2022

Yacine Gouri chef de mission

Le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abderrahmane Hammad a désigné Yacine Gouri, chef de mission de la délégation sportive devant prendre part aux Jeux islamiques, prévus dans la ville de Konya en Turquie du 9 au 18 août 2022, a indiqué l'instance olympique algérienne sur sa page Faceboock. La désignation de Gouri, membre du bureau exécutif du COA et président de la Fédération algérienne de karaté (FAK) a été faite, mercredi, lors de la réunion en session ordinaire de l'exécutif du comité, a ajouté le communiqué de l'instance olympique.