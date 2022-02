Championnat de France en salle d'aviron

Sid Ali Boudina engagé

Le rameur international algérien, Sid Ali Boudina, s'est engagé au championnat de France 2022 d'aviron en salle, suivant la liste d'admission, dévoilée vendredi par les organisateurs. Boudina sera engagé dans l'épreuve du 2000 mètres (seniors/messieurs), catégorie des poids légers, aux côtés de 26 autres concurrents: 25 Français et un Américain, en l'occurrence Chakmakjian Samuel. Ce championnat de France (toutes catégories) a drainé la participation d'un total de 3341 rameurs (1943 messieurs et 1398 dames), représentant 222 équipes, selon les organisateurs. Boudina, qui avait représenté les couleurs nationales aux JO de Tokyo se trouve en France depuis plusieurs mois à Nantes, où il peaufine sa préparation en vue des importantes échéances internationales à venir, dont les prochains Mondiaux d'Aviron et les Jeux méditerranéens d'Oran, l'été prochain.

JO d'hiver

La flamme olympique illumine le stade de Pékin

La flamme olympique a été allumée, vendredi, au stade olympique de Pékin, dernier temps fort de la cérémonie d'ouverture des JO-2022, organisée dans la capitale chinoise, première ville à organiser les Jeux olympiques d'été, en 2008, et d'hiver. Les derniers porteurs de la flamme étaient 2 sportifs chinois, Zhao Jiamen et Dinigeer Yilamujiang. Ils ont déposé ensemble la torche enflammée sur une structure représentant un flocon de neige qui est monté au-dessus du stade olympique. Elle y brûlera jusqu'à la cérémonie de clôture des Jeux, le dimanche 20 février.