Mondial-2023 de rugby

L'Algérie jouera les qualifications en France

La sélection algérienne de rugby jouera sa qualification pour le Mondial 2023 prévu en France, lors d'un tournoi prévu à Marseille et Aix-en-Provence (sud de la France), fixé du 1er au 10 juillet prochain, ont annoncé les organisateurs de la Coupe du monde de rugby. «Les huit meilleures nations du continent africain s'affronteront dans le sud de la France, sous la forme d'un tournoi à élimination directe. L'équipe qui remportera la Rugby Africa Cup 2022 se qualifiera pour la Coupe du monde de rugby 2023 (8 septembre-28 octobre)», expliquent-ils. Le vainqueur au terme de ce tournoi sera versé dans la poule A, avec la France, la Nouvelle-Zélande, l'Italie et l'Uruguay.



Championnat d'Afrique de handisport (U23)

La compétition aura lieu à Johannesburg

Le championnat d'Afrique masculin U23 de handi-basket, qualificatif au Championnat du monde, aura lieu du 20 au 27 février à Mandeville Indoor Sports à Johannesburg en Afrique du Sud, a indiqué la Fédération internationale de basket-ball sur fauteuil (IWBF) sur son site officiel. La compétition était initialement programmée début décembre, mais a dû être reportée, en raison d'insuffisance de pays annoncés pour y prendre part et aussi des difficultés de voyage, a ajouté l'instance. Le tournoi devra déterminer le pays qui représentera l'Afrique au Mondial, prévu du 27 mai au 4 juin 2022 à la Chiba Port Arena de Chiba, au Japon. Jusqu'à présent, seules les sélections d'Espagne, d'Allemagne, de Turquie, de France, et plus du Japon (pays hôte), sont qualifiées pour le rendez-vous japonais, en attendant les 3 autres représentant l'Asie Océanie, les deux Amériques et l'unique pour le continent africain. Le Championnat du monde masculin U23 de l'IWBF a normalement lieu tous les 4 ans avec la participation de 12 pays. Le prochain championnat sera la 7e édition qui se tiendra pour la 1ère fois en Asie.