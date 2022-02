Tournoi Grand Chelem de Paris de judo

8 Algériens engagés

Huit judokas (4 messieurs et 4 dames) représenteront l'Algérie au tournoi Grand-Chelem de Paris, prévu les 5-6 février dans la capitale française, selon la liste d'engagement dévoilée par les organisateurs. Il s'agit de Waïl Ezzine (-66 kg), Driss Messaoud (-73 kg), Abderrahmane Benamadi (-90 kg) et Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg) chez les messieurs, ainsi que Belkadi Amina (-63 kg), Kaouthar Ouallal (-78 kg), Sonia Asselah (+78 kg) et Meroua Mammeri (+78 kg) chez les dames. Un total de 325 judokas s'est engagé dans ce prestigieux tournoi international (179 messieurs et 146 dames), représentant 57 pays, issus des cinq continents. Avant de se rendre à Paris, la sélection nationale a commencé par prendre part au tournoi «Open de Belgique», disputé les 29-30 janvier courant, et dans lequel les judokas algériens ont réussi à glaner six médailles: 3 or et 3 bronze.

Mondiaux-2022 de para-athlétisme

Le rendez-vous de Kobé reporté

Les Championnats du monde de para-athlétisme, prévus dans la ville de Kobé au Japon du 26 août au 4 septembre 2022, ont été reportés en raison des conditions sanitaires actuelles présentées par la pandémie de Covid-19, a annoncé le Comité international paralympique (IPC) sur son site officiel. «Suite à l'examen de la situation actuelle présentée par la Covid-19, le comité d'organisation local des Championnats du monde de para-athlétisme de Kobe 2022, a estimé qu'un report est le bon choix et avait introduit une demande concernant le report des championnats au printemps 2024, au niveau du Comité international paralympique et à World Para Athletics», a indiqué l'IPC. À la demande des organisateurs, les joutes de Kobé ont été reportées et pourront avoir lieu une année avant les Jeux paralympiques de Paris-2024 ou durant la même année. Les derniers Championnats du monde d'athlétisme ont eu lieu à Dubai en 2019.