Open de Belgique de judo

Deux médailles d'or pour l'Algérie

La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo a glané 4 nouvelles médailles (2 or et 2 bronze), lors de la 2e et dernière journée de l'Open de Belgique, clôturé dimanche à Bruxelles.

Les médailles d'or ont été l'oeuvre de Sonia Asselah (+78 kg) et Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg), alors que leurs compatriotes Belkadi Amina (-63 kg) et Boubekeur Rebahi (-66 kg) se sont contentés du bronze. Avec ces deux nouvelles médailles, la sélection nationale porte ainsi son total à 6 consécrations (3 or et 3 bronze).

Le jeune Driss Messaoud avait très bien lancé la compétition samedi, en remportant la médaille d'or chez les moins de 73 kilos, avant que son compatriote Abderrahmane Benamadi ne rajoute une breloque en bronze, chez les moins de 90 kilos.

Open d'Australie de tennis

Djokovic félicite Nadal

Novak Djokovic, privé d'Open d'Australie, cette année, après avoir été expulsé par les autorités du pays, en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19, a tenu à féliciter, dimanche, son grand rival Rafael Nadal, après son 21e titre historique. «Félicitations à Rafael Nadal pour son 21e Grand Chelem.

Un exploit incroyable.

(Il a fait preuve comme) toujours d'une impressionnante combativité qui a prévalu une nouvelle fois», a tweeté le numéro un mondial, qui codétenait, auparavant, le précédent record de victoires en Majeur avec l'Espagnol et le Suisse Roger Federer (20).

Nadal, âgé de 35 ans, a battu le Russe Daniil Medvedev en finale de l'Open d'Australie 2-6, 6-7 (5/7), 6-4, 6-4, 7-5, pour devenir le seul détenteur du record de Majeurs chez les hommes, avec une longueur d'avance sur Federer et le Serbe Novak Djokovic.

Avec 90 trophées, la place de numéro un mondial occupée pendant 209 semaines, 4 Coupes Davis et 2 médailles d'or olympique, en simple et double, il possède à 35 ans le palmarès le plus foisonnant, avec ceux de Djokovic et Federer.