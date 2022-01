Championnat d'Afrique de handi-basket

Le titre pour les algériennes

L'équipe algérienne dames de handi-basket a remporté le sacre africain après sa victoire devant l'Afrique du Sud 67-29, en finale du championnat d'Afrique de la discipline (messieurs et dames), à Addis-Abeba en Éthiopie. Il s'agit de la cinquième victoire de suite dans le tournoi pour les Algériennes après les quatre premières enregistrées lors du premier tour. Le tournoi féminin s'est joué en mini-championnat (aller/retour), avec la présence de trois sélections seulement, à savoir l'Algérie (championne d'Afrique en titre), l'Afrique du Sud (vice-championne) et l'Éthiopie (1ère participation). Les coéquipières de la capitaine Djamila Khemgani ont dominé, l'Éthiopie (79-23 et 59-22) et l'Afrique du Sud (48-32) et (18-70).

Open de Belgique de judo

Driss Messaoud en or

La sélection algérienne (messieurs/dames) de judo a glané deux médailles (1 or et 1 bronze), lors de la première journée de l'Open de Belgique (seniors) actuellement en cours dans la capitale, Bruxelles. La médaille d'or a été l'oeuvre du jeune Driss Messaoud chez les moins de 73 kilos, alors que l'expérimenté Abderrahmane Benamadi s'est contenté du bronze chez les moins de 90 kilos. La direction technique nationale a sélectionné un total de 16 judokas (10 messieurs et 6 dames). Certains parmi ces athlètes ont été engagés dans l'Open de Belgique, alors que les autres prendront part au Grand Chelem de Paris (5-6 février). Des compétitions pendant lesquelles les représentants algériens essayeront, non seulement, d'honorer dignement les couleurs nationales, mais aussi de continuer à bien préparer d'autres importantes compétitions internationales à venir, dont les championnats d'Afrique 2022 à Oran, et les Jeux méditerranéens de la même année, prévus également à Oran.