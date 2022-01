Handball

Dehili nouvel entraîneur d'Al-Shamal

Le technicien algérien, Farouk Dehili, s'est engagé pour une année avec l'équipe qatarienne de handball, Al-Shamal, a annoncé la direction du club sur son site officiel. «Notre club s'est engagé officiellement avec le technicien algérien, Fraouk Dehili, pour le poste d'entraîneur pendant une année. Il entamera sa mission avec le club pour préparer les prochaines échéances», a écrit le club qatari. Dehili avait décroché début janvier 2022 avec la JSE Skikda, la coupe d'Algérie, aux dépens de l'ES Aïn Touta (Batna) lors de la finale disputée à Alger. «Le président du club, Machaâl El-Moubarek souhaite bonne chance au technicien algérien dans sa nouvelle mission, en lui assurant tous les moyens nécessaires pour obtenir de bons résultats», a conclu la direction du club dans son communiqué.

Open d'Australie de tennis

Une finale Nadal - Medvedev

Le Russe, Daniil Medvedev, 2e mondial, a éliminé vendredi le Grec Stefanos Tsitsipas (4e) 7-6 (7/5), 4-6, 6-4, 6-1 au terme d'un match tendu et spectaculaire, pour rejoindre Rafael Nadal (5e) en finale de l'Open d'Australie. Le Russe, 25 ans, finaliste l'an dernier à Melbourne et vainqueur du dernier US Open, peut devenir, aujourd'hui, le premier joueur de l'ère Open (depuis 1968) à remporter coup sur coup ses deux premiers titres du Grand Chelem. Un succès en finale lui donnerait également la place de numéro un mondial pour la première fois de sa carrière. Nadal, quant à lui, vise un historique 21e titre du Grand Chelem, lui qui revient très fort après une longue absence en raison d‘une blessure.