Championnat d'Afrique d'handi-basket

Les Vertes réussissent leur entrée

La sélection algérienne féminine de handi-basket s'est imposée devant son homologue sud-africaine sur le score de 48 à 32, en match comptant pour la 1ère journée de championnat d'Afrique de la discipline, disputé lundi à Addis-Abeba (Éthiopie). Chez les messieurs, la sélection nationale a été contrainte de déclarer forfait pour son premier match contre l'Afrique du Sud, dimanche pour le compte de la 1ère journée. L'Algérie, championne d'Afrique en titre, a dû déclarer forfait en raison d'un certain nombre de cas positifs au Covid au sein de l'équipe et perd ainsi son match contre l'Afrique du Sud sur le score de

(20-0). Le vainqueur du tournoi en messieurs et dames représentera le continent africain aux joutes émiraties.

Olympiades scolaires

La compétition reportée à juillet

Les Olympiades scolaires, initialement prévues du 20 au 30 mars prochain, sont reportées pour la période allant du 7 au 16 juillet 2022 à Oran. Suite au report des Olympiades scolaires qui devaient réunir plus de 6000 jeunes sportifs, la FASS a décidé d'organiser durant le mois de mars, une série de championnats nationaux dans diverses disciplines sportives, dans la perspective de la tenue de la Gymnasiade-2022 du 18 au 30 mai en France, devant réunir près de 5000 lycéens de 15 à 18 ans venus d'une centaine de pays et engagés dans 19 sports. La Fédération algérienne compte désigner, dans les prochains jours, les wilayas devant accueillir les prochaines compétitions nationales à l'issue desquelles seront retenus les meilleurs athlètes devant composer les sélections nationales en prévision de la Gymnasiade-2022. Des stages de préparation en prévision de ce rendez-mondial seront organisés pour les représentants algériens, en lieux et dates à fixer ultérieurement.