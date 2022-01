Jeux olympiques d'hiver 2022

Bach est arrivé à Pékin

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, est arrivé à Pékin, deux semaines avant l'ouverture des Jeux olympiques d'hiver (4-20 février), a indiqué, hier, le CIO. Par précaution, il observe un isolement de trois jours, avant de commencer son programme officiel, aujourd'hui. Le CIO réunit, notamment sa commission exécutive le 2 février, puis sa 139e session le 3 février - un programme décalé par rapport aux dates initiales en raison de la pandémie. Pékin et les deux autres sites olympiques voisins, qui accueilleront également les Jeux paralympiques (4-13 mars), ont déployé une stricte bulle sanitaire pour éviter tout contact entre les participants aux JO et la population chinoise. Depuis le début de l'épidémie, les autorités appliquent une stratégie «zéro Covid», avec des restrictions de déplacements et des confinements ciblés, afin de limiter au maximum l'apparition de nouveaux cas.

Coupe d'Algérie de marche

La course avancée de 24 heures

La coupe d'Algérie de la spécialité marche, initialement prévue, samedi 5 février prochain à Alger, a été finalement avancée de 24 heures, a annoncé la fédération d'athlétisme (FAA), sans préciser le motif de cette reprogrammation. «La coupe d'Algérie de marche aura lieu, officiellement, le vendredi 4 février 2022 à Alger», a indiqué l'instance fédérale dans un bref communiqué, diffusé sur son compte facebook. L'organisation de cette compétition a été attribuée en premier lieu à la Ligue d'athlétisme d'Oran, mais puisque celle-ci s'était excusée de ne pas pouvoir l'abriter, il a été décidé de la reprogrammer le 5 février à Alger. Seulement, moins de 48 heures après avoir fait cette annonce, la FAA a publié un nouveau communiqué, annonçant que cette coupe d'Algérie 2022 de marche a été reprogrammée 24 heures plus tôt. Idem pour le Championnat national de cross-country, initialement domicilié à Relizane et qui aura lieu finalement le 12 mars prochain à Bordj Bou Arréridj.